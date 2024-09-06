Древний Египет и металлы: как загрязнение началось 5000 лет назад

Как пирамиды повлияли на экологию Древнего Египта: следы металлов в почве

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В результате масштабного исследования древнеегипетской гавани Хуфу международная команда учёных обнаружила следы древнейшего в мире загрязнения почвы металлами. Эти находки, опубликованные в журнале Archaeology, проливают свет на экологическую историю Древнего Египта, значительно расширяя наши представления о взаимодействии древних цивилизаций с окружающей средой.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Возглавляемая геохимиком Аленом Вероном и геоархеологом Кристофом Моранжем из Университета Экс-Марсель, команда провела детальный анализ образцов грунта, извлеченных из древней гавани. С помощью современных методов масс-спектрометрии были измерены концентрации различных металлов, таких как медь, мышьяк, алюминий, железо и титан.

Исследование выявило, что уровень загрязнения медью превышал естественные концентрации в 5-6 раз, что стало для учёных настоящим открытием. Ещё более поразительным оказалось время начала этого загрязнения — около 3265 года до нашей эры, что означает, что оно произошло задолго до начала эпохи фараонов.

Пик загрязнения пришёлся на период строительства знаменитых египетских пирамид, около 2500 года до нашей эры. В течение следующих полутора тысяч лет, вплоть до 1000 года до нашей эры, высокий уровень содержания металлов в почве сохранялся, даже несмотря на начало гражданских беспорядков в Египте.

Учёные связывают это загрязнение с активной деятельностью древних египтян в гавани Хуфу, которая играла ключевую роль в транспортировке строительных материалов для грандиозных сооружений того времени. Вдобавок к этому, в самом городе процветало производство медных изделий, что объясняет аномально высокую концентрацию меди в почве.

Однако с начала 1000 года до нашей эры ситуация начала изменяться. Понижение уровня воды в Ниле привело к снижению значимости гавани, и вместе с этим медные инструменты и оружие стали уступать место изделиям из железа, что также сказалось на концентрации металлов в почве.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

