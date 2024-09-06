Как маленькая батарейка раскрыла тайну земного электрического поля

NASA открыло третье глобальное поле Земли — электрическое

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные из NASA впервые обнаружили электрическое поле планетарного масштаба вокруг Земли, подтвердив теорию, выдвинутую более 60 лет назад. Это открытие, опубликованное в журнале Nature, описывает явление, известное как амбиполярное электрическое поле, которое теперь признано третьим глобальным полем нашей планеты, наряду с гравитационным и магнитным.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Амбиполярное электрическое поле образуется в ионосфере, расположенной на высоте от 60 до 300 километров над поверхностью Земли. В этой области ультрафиолетовое излучение Солнца воздействует на атомы, превращая их в ионы и создавая слабое электрическое поле вокруг планеты.

Хотя намеки на существование этого поля были впервые обнаружены еще в 1968 году, когда космические аппараты зафиксировали полярный ветер — потоки частиц, вырывающиеся из атмосферы в космос, — лишь сейчас удалось подтвердить его существование.

Чтобы детально изучить природу полярного ветра, ученые запустили ракету Endurance с полигона на Шпицбергене, которая достигла высоты 768,03 км и спустя 19 минут приводнилась в Гренландском море. Датчики аппарата зафиксировали незначительное изменение напряжения в 0,55 вольта, что соответствует напряжению обычной батарейки для часов.

Однако даже такое небольшое изменение напряжения достаточно, чтобы разогнать ионы водорода — наиболее распространенные частицы в солнечном ветре — до сверхзвуковой скорости, выбрасывая их в космос с силой в 10,6 раз превышающей гравитацию Земли.

Открытие амбиполярного электрического поля не только расширяет наше понимание процессов, происходящих в околоземном пространстве, но и может помочь в изучении аналогичных явлений на других планетах, таких как Марс и Венера.

Уточнения

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Термин введён английским естествоиспытателем Уильямом Гильбертом в его сочинении «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле» (1600 год), в котором объясняется действие магнитного компаса и описываются некоторые опыты с наэлектризованными телами.

