Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Кованова: морепродукты увеличивают уровень тестостерона у мужчин
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС
Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций
Риелтор объяснил рост арендной платы дорогой ипотекой
У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись в адрес белорусов
Лавров: выплаты бюджетникам в Абхазии приостановили из-за «баланса обязательств
Волшебные прически, которые скинут вам 10 лет

Удивительное открытие: гибридные квантовые состояния на основе сахара

Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
2:01
Наука

Группа учёных разработала революционный метод создания гибридных квантовых состояний, который объединяет свет с органическими материалами. Это важное достижение, опубликованное в журнале Nature Communications, может открыть новые перспективы в квантовой физике и химии.

Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Команда исследователей под руководством профессора Жана-Мишеля Менара разработала уникальную методику, которая использует метаповерхностный резонатор в сочетании с глюкозой — обычным сахаром. Эта комбинация позволяет захватывать свет и создавать новые квантовые состояния с уникальными физическими и химическими свойствами.

Ключевым элементом новой технологии является двумерный планарный резонатор, известный как метаповерхность, который способен улавливать терагерцовый (ТГц) свет. На поверхность резонатора наносится тонкий слой глюкозы, что создаёт условия для интенсивного взаимодействия света с молекулами сахара. Это взаимодействие приводит к формированию гибридных квантовых состояний, которые обладают особыми характеристиками.

Исследователи также обнаружили, что этот метод позволяет не только создавать новые квантовые состояния, но и манипулировать свойствами молекул, усиливая химические реакции. Важным преимуществом их разработки является способность эффективно удерживать свет в небольшом объеме, что обеспечивает сильный режим связи между светом и веществом.

Этот аспект отличает их подход от предыдущих методов, использующих оптические полости.

Эта технология открывает огромные возможности для развития квантовой химии и молекулярной диагностики. Способность создавать и контролировать гибридные квантовые состояния может привести к значительным прорывам в этих областях, позволяя учёным глубже понимать и использовать квантовые эффекты в химических и биологических системах.

Уточнения

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. В качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят участок с длинами волн в вакууме 380−400 нм (750−790 ТГц), а в качестве длинноволновой границы — участок 760−780 нм (385−395 ТГц).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Последние материалы
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС
Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций
Риелтор объяснил рост арендной платы дорогой ипотекой
У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись в адрес белорусов
Лавров: выплаты бюджетникам в Абхазии приостановили из-за «баланса обязательств
Волшебные прически, которые скинут вам 10 лет
Американский снайпер-ветеран приехал в Россию для помощи в СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.