Удивительное открытие: гибридные квантовые состояния на основе сахара

Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных разработала революционный метод создания гибридных квантовых состояний, который объединяет свет с органическими материалами. Это важное достижение, опубликованное в журнале Nature Communications, может открыть новые перспективы в квантовой физике и химии.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Команда исследователей под руководством профессора Жана-Мишеля Менара разработала уникальную методику, которая использует метаповерхностный резонатор в сочетании с глюкозой — обычным сахаром. Эта комбинация позволяет захватывать свет и создавать новые квантовые состояния с уникальными физическими и химическими свойствами.

Ключевым элементом новой технологии является двумерный планарный резонатор, известный как метаповерхность, который способен улавливать терагерцовый (ТГц) свет. На поверхность резонатора наносится тонкий слой глюкозы, что создаёт условия для интенсивного взаимодействия света с молекулами сахара. Это взаимодействие приводит к формированию гибридных квантовых состояний, которые обладают особыми характеристиками.

Исследователи также обнаружили, что этот метод позволяет не только создавать новые квантовые состояния, но и манипулировать свойствами молекул, усиливая химические реакции. Важным преимуществом их разработки является способность эффективно удерживать свет в небольшом объеме, что обеспечивает сильный режим связи между светом и веществом.

Этот аспект отличает их подход от предыдущих методов, использующих оптические полости.

Эта технология открывает огромные возможности для развития квантовой химии и молекулярной диагностики. Способность создавать и контролировать гибридные квантовые состояния может привести к значительным прорывам в этих областях, позволяя учёным глубже понимать и использовать квантовые эффекты в химических и биологических системах.

Уточнения

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. В качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят участок с длинами волн в вакууме 380−400 нм (750−790 ТГц), а в качестве длинноволновой границы — участок 760−780 нм (385−395 ТГц).

