Учёные нашли область в форме пончика под землей, которая влияет на всю планету

SciAdv: в жидком ядре Земли находится кольцо толщиной несколько сотен километров

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские учёные из Национального университета сделали значительное открытие, выявив кольцеобразную область, расположенную на глубине в несколько тысяч километров под поверхностью Земли. Это исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает новый свет на динамику магнитного поля нашей планеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28, CC BY-SA 3.0

Как известно, земное ядро состоит из двух слоев: твёрдого внутреннего и жидкого внешнего. Новооткрытое кольцо, расположенное в верхней части внешнего жидкого слоя, находится в области, где ядро соприкасается с мантией. Оно простирается параллельно экваториальной плоскости в низких широтах и имеет толщину в несколько сотен километров.

Открытие этого кольцевого региона дало новые знания о механизмах, формирующих магнитное поле Земли. Внешнее ядро, состоящее в основном из жидкого железа и никеля, отвечает за создание магнитного поля благодаря интенсивному движению электропроводящей жидкости. Это магнитное поле защищает нашу планету от солнечных ветров и вредного космического излучения, что делает возможным существование жизни на Земле.

Учёные считают, что понимание состава внешнего ядра, включая лёгкие химические элементы, имеет решающее значение для прогноза изменений в магнитном поле Земли. Они предполагают, что кольцо, обнаруженное в ядре, содержит высокую концентрацию этих лёгких элементов, что способствует перемешиванию жидкости в ядре и поддержанию магнитного поля.

Уточнения

Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2900 км. Средний радиус сферы — 3500 км.

