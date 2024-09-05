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Учёные нашли область в форме пончика под землей, которая влияет на всю планету

SciAdv: в жидком ядре Земли находится кольцо толщиной несколько сотен километров
1:38
Наука

Австралийские учёные из Национального университета сделали значительное открытие, выявив кольцеобразную область, расположенную на глубине в несколько тысяч километров под поверхностью Земли. Это исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает новый свет на динамику магнитного поля нашей планеты.

SciAdv: в жидком ядре Земли находится кольцо толщиной несколько сотен километров
Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28, CC BY-SA 3.0

Как известно, земное ядро состоит из двух слоев: твёрдого внутреннего и жидкого внешнего. Новооткрытое кольцо, расположенное в верхней части внешнего жидкого слоя, находится в области, где ядро соприкасается с мантией. Оно простирается параллельно экваториальной плоскости в низких широтах и имеет толщину в несколько сотен километров.

Открытие этого кольцевого региона дало новые знания о механизмах, формирующих магнитное поле Земли. Внешнее ядро, состоящее в основном из жидкого железа и никеля, отвечает за создание магнитного поля благодаря интенсивному движению электропроводящей жидкости. Это магнитное поле защищает нашу планету от солнечных ветров и вредного космического излучения, что делает возможным существование жизни на Земле.

Учёные считают, что понимание состава внешнего ядра, включая лёгкие химические элементы, имеет решающее значение для прогноза изменений в магнитном поле Земли. Они предполагают, что кольцо, обнаруженное в ядре, содержит высокую концентрацию этих лёгких элементов, что способствует перемешиванию жидкости в ядре и поддержанию магнитного поля.

Уточнения

Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2900 км. Средний радиус сферы — 3500 км.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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