Свет в конце тоннеля: это открытие может изменить всё, что мы знали о мозге

Открытие в нейробиологии: что происходит в мозге во время потери сознания

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Бельгийско-итальянская команда учёных сделала значительное открытие в исследовании механизмов, лежащих в основе ярких и необычных видений, возникающих у людей во время обмороков или остановки сердца. Исследование, опубликованное на портале NeuroImage, сосредоточилось на том, как мозг функционирует в моменты, связанные с отключением сознания.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

В рамках эксперимента 27 здоровым добровольцам были созданы условия, провоцирующие временную потерю сознания: гипервентиляция, ортостаз (резкое изменение положения тела) и манёвр Вальсальвы (особый дыхательный приём). После возвращения сознания, участники описывали любые необычные видения или воспоминания, которые они могли испытать в этот момент.

Используя высокоточный мониторинг активности мозга (ЭЭГ высокой плотности), учёные обнаружили, что у некоторых участников в момент обморока активировались определённые области мозга, что приводило к возникновению видений, напоминающих околосмертные переживания. Эти видения часто включали мистические элементы и ощущение выхода за пределы реальности.

Анализ мозговых волн показал, что такие видения сопровождались повышенной активностью в дельта, тета и бета-диапазонах в областях мозга, отвечающих за восприятие и обработку информации. Кроме того, в этих диапазонах наблюдались высокая сложность и связанность мозговой активности, что может объяснить интенсивность и богатство этих переживаний.

Это исследование демонстрирует, что отключение сознания может сопровождаться всплесками нейронной активности, приводящими к ярким и необычным переживаниям, напоминающим околосмертные состояния. Результаты работы могут значительно расширить наше понимание работы мозга в критических ситуациях и дать новые направления для исследования сознания.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. Под "смертью" обычно имеют в виду биологическую смерть, которая необратима, в отличие от клинической смерти.

