Стало известно, как и когда увидеть МКС невооружённым глазом в сентябре

Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой

Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой на начало сентября, когда сложатся удачные условия для наблюдения.

Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

"Август — самый благоприятный и богатый на астрономические события месяц. В период с конца августа и до начала сентября у жителей столицы есть уникальная возможность наблюдать не только за звёздами и планетами, но и за полётом Международной космической станции", — объяснили в музее.

В указанное время МКС пролетит по небу примерно с юго-запада на юго-восток в виде большой яркой звезды.

1 сентября 2:23 ВЮВ — 2:24 В

Наибольшая высота — 17°

Наибольшая высота — 17° 1 сентября 3:55 ЮЗ — 4:00 ВЮВ

Наибольшая высота — 41°

Наибольшая высота — 41° 2 сентября 3:09 ЮЮВ — 3:11 ВЮВ

Наибольшая высота — 38°

Наибольшая высота — 38° 2 сентября 4:42 З — 4:48 ЮВ

Наибольшая высота — 30°

Наибольшая высота — 30° 3 сентября 2:22 ВЮВ — 2:23 ВЮВ

Наибольшая высота — 15°

Наибольшая высота — 15° 3 сентября 3:55 ЮЗ — 3:59 ЮВ

Наибольшая высота — 35°

Наибольшая высота — 35° 4 сентября 3:08 ЮВ — 3:10 ВЮВ

Наибольшая высота — 29°

Наибольшая высота — 29° 4 сентября 4:41 ЗЮЗ — 4:46 ЮЮВ

Наибольшая высота — 21°

Обычно пролёт МКС занимает от 3 до 5 минут, поэтому нужно заранее занять место для наблюдения. Лучше делать это за городом — подальше от городской засветки.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания).

