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Стало известно, как и когда увидеть МКС невооружённым глазом в сентябре

Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой
Наука

Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой на начало сентября, когда сложатся удачные условия для наблюдения.

Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой
Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

"Август — самый благоприятный и богатый на астрономические события месяц. В период с конца августа и до начала сентября у жителей столицы есть уникальная возможность наблюдать не только за звёздами и планетами, но и за полётом Международной космической станции", — объяснили в музее.

В указанное время МКС пролетит по небу примерно с юго-запада на юго-восток в виде большой яркой звезды.

  • 1 сентября 2:23 ВЮВ — 2:24 В
    Наибольшая высота — 17°
  • 1 сентября 3:55 ЮЗ — 4:00 ВЮВ
    Наибольшая высота — 41°
  • 2 сентября 3:09 ЮЮВ — 3:11 ВЮВ
    Наибольшая высота — 38°
  • 2 сентября 4:42 З — 4:48 ЮВ
    Наибольшая высота — 30°
  • 3 сентября 2:22 ВЮВ — 2:23 ВЮВ
    Наибольшая высота — 15°
  • 3 сентября 3:55 ЮЗ — 3:59 ЮВ
    Наибольшая высота — 35°
  • 4 сентября 3:08 ЮВ — 3:10 ВЮВ
    Наибольшая высота — 29°
  • 4 сентября 4:41 ЗЮЗ — 4:46 ЮЮВ
    Наибольшая высота — 21°

Обычно пролёт МКС занимает от 3 до 5 минут, поэтому нужно заранее занять место для наблюдения. Лучше делать это за городом — подальше от городской засветки.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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