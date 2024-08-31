Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой на начало сентября, когда сложатся удачные условия для наблюдения.
"Август — самый благоприятный и богатый на астрономические события месяц. В период с конца августа и до начала сентября у жителей столицы есть уникальная возможность наблюдать не только за звёздами и планетами, но и за полётом Международной космической станции", — объяснили в музее.
В указанное время МКС пролетит по небу примерно с юго-запада на юго-восток в виде большой яркой звезды.
Обычно пролёт МКС занимает от 3 до 5 минут, поэтому нужно заранее занять место для наблюдения. Лучше делать это за городом — подальше от городской засветки.
Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания).
Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".