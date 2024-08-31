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Объяснено ключевое отличие блога от просто странички в соцсети

Эксперт Урван Парфентьев: отличие блога – контент и его монетизация
3:13
Наука » Технологии

Современная информационная среда меняется с умопомрачительной скоростью. Всё чаще вместо традиционных СМИ мы получаем информацию из блогов. И даже профессиональный праздник появился — Международный день блога. Отмечается эта неофициальная дата 31 августа — не путайте с Международным днём блогера 14 июня.

Эксперт Урван Парфентьев: отличие блога – контент и его монетизация
Фото: Всероссийская Школа блогеров by Евгения Куцуева, PDM

С развитием Web 2.0 черты блога приобрела абсолютно каждая личная страничка в соцсетях, и любой пользователь вправе назвать себя блогером.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев объяснил "Правде.Ру", чем отличается настоящий блог.

"Само понятие "блог" вообще возникло как сокращение выражения "веб-лог", то есть интернет-журнал. Изначально блог представлял собой страницу для текстового материала, иногда с фотографиями и возможностями комментирования. Соответственно, блог как персональный журнал образовывал ленты из таких комментариев, из таких постов. Потом уже с развитием пропускных способностей каналов интернета, с ростом мощностей серверов популярных сервисов, с ростом аппаратных возможностей операторов связи и самих пользователей начал становиться популярным видеоформат. И тогда по аналогии с обычными блогами появилось понятие видеоблога, то есть когда человек регулярно снимает ролики со своим участием и выкладывает их на своем канале. То есть по аналогии с блогом появилось понятие видеоблога, и его даже пытались сокращать до влог, но это не прижилось. Поэтому у нас достаточно давно известно понятие видеоблога и видеоблогера, оно звучало даже в Госдуме. Что касается Telegram-канала, интернет-среда не называет Telegram-канал блогом. То есть устоялось понятие Telegram-канала. Каналы в мессенджере — это обычно немножко другой формат, потому что мессенджер скорее ближе к "Твиттеру". То есть здесь расчёт на короткие сообщения или, по крайней мере, относительно короткие", — рассказал собеседник издания.

По его мнению, вовсе не размер аудитории определяет понятие блога. "Число подписчиков совершенно здесь ни при чем. То есть оно не влияет на то, можно это назвать блогом или нельзя. На мой взгляд, определяющие характеристики — это форма подачи материала", — подчеркнул эксперт.

"У профессионального блогера какой должен быть такой контент, чтобы мы сказали: "Да, это профессионал", — отметил Парфентьев. — Понятие профессионализма имеет два толкования. Первое — это человек, который зарабатывает на этом деньги. Второе — это человек, который делает контент интересно и качественно. И не факт, что он зарабатывает".

"Как правило, профессионала выдают средства монетизации. То есть здесь вы, скорее всего, увидите в той или иной форме рекламу. Либо прямую рекламу, либо product placement и так далее, — то есть то, за что блогеру рекламодатель заплатит", — заключил он.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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