Раскрыты сроки прихода осенней погоды в Москву и Подмосковье

Первая неделя сентября будет не по-осеннему жаркой, сообщила ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она рассказала Общественной службе новостей, какая погода ждёт жителей Москвы и Подмосковья.
"Как мы и предполагали, погоду в предстоящие выходные дни и на следующей неделе будет определять область повышенного атмосферного давления. По ночам ожидается небольшая облачность либо вообще ясное небо. В дневное время тоже переменная облачность без осадков", — посулила собеседница издания.
Как уже ранее предсказывал её коллега, 1 сентября обещает стать рекордным — температура поднимется до 25-30 градусов, что сделает этот день самым жарким за весь месяц.
В последующие дни и дневная, и ночная температура будет потихоньку снижаться — осень всё-таки, но всё равно останется выше нормы.
"Поэтому не исключено, что и на следующей неделе для Москвы будет звучать формулировка "жаркая погода" — если днём выше 25 градусов, то для столицы это уже категория жаркой погоды. Никаких усилений ветра, никаких опасных явлений, кроме повышения степени пожарной опасности, в столичном регионе не произойдёт", — пояснила метеоролог.
Типичная осенняя погода придёт в столичный регион, начиная примерно с 9-10 сентября. "Пока что никаких заморозков до середины сентября не прогнозируется, но такой тёплой погоды, как в первую неделю месяца, дальше уже не будет. Не исключено, что во второй половине сентября погода приблизится к климатической норме", — уточнила Позднякова.
Она также заметила, что в подмосковных лесах ещё мало жёлтых листьев — это может служить косвенным признаком запоздания осенней погоды.
Ба́бье ле́то (уст. Марфино лето, сев.-амер. индейское лето) — длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Связан с устойчивым антициклоном. Бабье лето наступает после значительного похолодания, и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только 1 раз в год.
Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, бабье лето — это начало осени (обыкновенно с 1 до 10 сентября), когда по воздуху носятся белые нити.
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.