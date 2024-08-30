Раскрыты сроки прихода осенней погоды в Москву и Подмосковье

Метеоролог Татьяна Позднякова пообещала жаркое 1 сентября в Москве

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Первая неделя сентября будет не по-осеннему жаркой, сообщила ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она рассказала Общественной службе новостей, какая погода ждёт жителей Москвы и Подмосковья.

Фото: unsplash.com by Robert Wnuk, PDM

"Как мы и предполагали, погоду в предстоящие выходные дни и на следующей неделе будет определять область повышенного атмосферного давления. По ночам ожидается небольшая облачность либо вообще ясное небо. В дневное время тоже переменная облачность без осадков", — посулила собеседница издания.

Как уже ранее предсказывал её коллега, 1 сентября обещает стать рекордным — температура поднимется до 25-30 градусов, что сделает этот день самым жарким за весь месяц.

В последующие дни и дневная, и ночная температура будет потихоньку снижаться — осень всё-таки, но всё равно останется выше нормы.

"Поэтому не исключено, что и на следующей неделе для Москвы будет звучать формулировка "жаркая погода" — если днём выше 25 градусов, то для столицы это уже категория жаркой погоды. Никаких усилений ветра, никаких опасных явлений, кроме повышения степени пожарной опасности, в столичном регионе не произойдёт", — пояснила метеоролог.

Типичная осенняя погода придёт в столичный регион, начиная примерно с 9-10 сентября. "Пока что никаких заморозков до середины сентября не прогнозируется, но такой тёплой погоды, как в первую неделю месяца, дальше уже не будет. Не исключено, что во второй половине сентября погода приблизится к климатической норме", — уточнила Позднякова.

Она также заметила, что в подмосковных лесах ещё мало жёлтых листьев — это может служить косвенным признаком запоздания осенней погоды.

Уточнения

Ба́бье ле́то (уст. Марфино лето, сев.-амер. индейское лето) — длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Связан с устойчивым антициклоном. Бабье лето наступает после значительного похолодания, и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только 1 раз в год.

Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, бабье лето — это начало осени (обыкновенно с 1 до 10 сентября), когда по воздуху носятся белые нити.

