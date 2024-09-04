Прорыв в медицине: китайские ученые нашли способ замораживать мозг без повреждений

На протяжении десятков лет ученые по всему миру пытаются решить проблему заморозки органов, но до сих пор сталкиваются с серьёзными препятствиями. Основной вызов заключается в том, что человеческое тело содержит много воды, и при заморозке кристаллы льда повреждают сосуды и ткани. Однако китайские ученые из Фуданьского университета сделали важное открытие, предложив решение этой проблемы.
Как сообщает журнал Cell Reports Methods, исследователи из Китая разработали особую жидкость под названием MEDY, которая позволяет замораживать мозг, не разрушая его структуры. MEDY состоит из четырех основных компонентов: метилцеллюлозы, этиленгликоля, диметилсульфоксида (DMSO) и добавки Y-27632, которая играет роль консерванта и инкубатора для клеток.
В ходе экспериментов ученые вырастили несколько мозговых органоидов возрастом от четырех недель до трех месяцев. Эти органоиды были погружены в MEDY и заморожены на 18 месяцев. По истечении срока образцы были разморожены, и исследователи обнаружили, что органоиды сохранили все свои параметры и функции без каких-либо повреждений.
Затем команда протестировала MEDY на образцах мозговой ткани, взятых у человека, страдающего эпилепсией. И в этом случае после разморозки ткань осталась полностью неповрежденной, сохранилась даже патология эпилепсии.
Исследователи уверены, что эффективность нового метода составляет 100 процентов. В будущем они планируют продолжить исследования на других тканях и органах, чтобы подтвердить универсальность и применимость метода.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани. У позвоночных животных (в том числе и у человека) различают головной мозг, размещённый в полости черепа, и спинной, находящийся в позвоночном канале.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.