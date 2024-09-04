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Прорыв в медицине: китайские ученые нашли способ замораживать мозг без повреждений

Исследование показало, что мозговая ткань может быть заморожена без повреждений
1:50
Наука

На протяжении десятков лет ученые по всему миру пытаются решить проблему заморозки органов, но до сих пор сталкиваются с серьёзными препятствиями. Основной вызов заключается в том, что человеческое тело содержит много воды, и при заморозке кристаллы льда повреждают сосуды и ткани. Однако китайские ученые из Фуданьского университета сделали важное открытие, предложив решение этой проблемы.

Исследование показало, что мозговая ткань может быть заморожена без повреждений
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

Как сообщает журнал Cell Reports Methods, исследователи из Китая разработали особую жидкость под названием MEDY, которая позволяет замораживать мозг, не разрушая его структуры. MEDY состоит из четырех основных компонентов: метилцеллюлозы, этиленгликоля, диметилсульфоксида (DMSO) и добавки Y-27632, которая играет роль консерванта и инкубатора для клеток.

В ходе экспериментов ученые вырастили несколько мозговых органоидов возрастом от четырех недель до трех месяцев. Эти органоиды были погружены в MEDY и заморожены на 18 месяцев. По истечении срока образцы были разморожены, и исследователи обнаружили, что органоиды сохранили все свои параметры и функции без каких-либо повреждений.

Затем команда протестировала MEDY на образцах мозговой ткани, взятых у человека, страдающего эпилепсией. И в этом случае после разморозки ткань осталась полностью неповрежденной, сохранилась даже патология эпилепсии.

Исследователи уверены, что эффективность нового метода составляет 100 процентов. В будущем они планируют продолжить исследования на других тканях и органах, чтобы подтвердить универсальность и применимость метода.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани. У позвоночных животных (в том числе и у человека) различают головной мозг, размещённый в полости черепа, и спинной, находящийся в позвоночном канале.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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