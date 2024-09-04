Спирали на Марсе: учёные разгадали климатические секреты Красной планеты

Учёные из Дармутского колледжа провели исследование, которое проливает свет на климатическое прошлое Марса, сосредоточившись на спиральных узорах, обнаруженных на полярных ледяных шапках планеты. Результаты работы, опубликованные в Journal of Geophysical Research: Planets, позволяют глубже понять, как климат Марса изменялся на протяжении времени.
Основное внимание в исследовании было уделено слоистым отложениям Северного полюса Марса (NPLD), представляющим собой чередующиеся слои воды и пыльного льда. Эти слои формируются в результате атмосферных осадков и содержат важные сведения о климатических циклах планеты.
Спиральные желоба, найденные в этих отложениях, играют ключевую роль в интерпретации климатических сигналов, сохранившихся в марсианском ледяном покрове.
В ходе работы учёные проанализировали данные, полученные с помощью 13 800 изображений, сделанных инструментом THEMIS за 18 земных лет. Они обнаружили, что облака, параллельные спиральным желобам, встречаются на 400 из этих изображений, особенно в областях, близких к полюсу.
Эта корреляция даёт ценную информацию о влиянии современных климатических циклов на формирование и развитие спиральных желобов.
Анализ показал, что геометрия желобов коррелирует с такими характеристиками, как рельеф и асимметрия, которые связаны с современными циклами сублимации и осаждения.
Однако в некоторых областях наблюдаются отклонения от этой зависимости — в местах с подходящей морфологией желобов облака могут отсутствовать.
Разнообразие в геометрии желобов, как внутри отдельных структур, так и между ними, свидетельствует о локальных различиях в процессах осаждения и миграции льда. Это также может указывать на вариации в интенсивности катабатических ветров, на особенности прошлых климатических условий и на возможные дополнительные механизмы формирования и миграции желобов.
Понимание этих факторов и их изменений во времени и пространстве важно для интерпретации марсианского палеоклимата. Это открывает новые перспективы для изучения климатической истории Марса и лучшее понимание его эволюции.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.
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