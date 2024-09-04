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Спирали на Марсе: учёные разгадали климатические секреты Красной планеты

Исследование показало, как спиральные узоры на Марсе связаны с его климатом
2:25
Наука

Учёные из Дармутского колледжа провели исследование, которое проливает свет на климатическое прошлое Марса, сосредоточившись на спиральных узорах, обнаруженных на полярных ледяных шапках планеты. Результаты работы, опубликованные в Journal of Geophysical Research: Planets, позволяют глубже понять, как климат Марса изменялся на протяжении времени.

Исследование показало, как спиральные узоры на Марсе связаны с его климатом
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Основное внимание в исследовании было уделено слоистым отложениям Северного полюса Марса (NPLD), представляющим собой чередующиеся слои воды и пыльного льда. Эти слои формируются в результате атмосферных осадков и содержат важные сведения о климатических циклах планеты.

Спиральные желоба, найденные в этих отложениях, играют ключевую роль в интерпретации климатических сигналов, сохранившихся в марсианском ледяном покрове.

В ходе работы учёные проанализировали данные, полученные с помощью 13 800 изображений, сделанных инструментом THEMIS за 18 земных лет. Они обнаружили, что облака, параллельные спиральным желобам, встречаются на 400 из этих изображений, особенно в областях, близких к полюсу.

Эта корреляция даёт ценную информацию о влиянии современных климатических циклов на формирование и развитие спиральных желобов.

Анализ показал, что геометрия желобов коррелирует с такими характеристиками, как рельеф и асимметрия, которые связаны с современными циклами сублимации и осаждения.

Однако в некоторых областях наблюдаются отклонения от этой зависимости — в местах с подходящей морфологией желобов облака могут отсутствовать.

Разнообразие в геометрии желобов, как внутри отдельных структур, так и между ними, свидетельствует о локальных различиях в процессах осаждения и миграции льда. Это также может указывать на вариации в интенсивности катабатических ветров, на особенности прошлых климатических условий и на возможные дополнительные механизмы формирования и миграции желобов.

Понимание этих факторов и их изменений во времени и пространстве важно для интерпретации марсианского палеоклимата. Это открывает новые перспективы для изучения климатической истории Марса и лучшее понимание его эволюции.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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