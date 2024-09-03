Учёные раскрыли, что предсказывает снижение когнитивных функций при Альцгеймере

PLOS ONE: учёные выявили ключевые факторы при болезни Альцгеймера

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из международной исследовательской группы провели важное исследование, которое помогает лучше понять, как ключевые когнитивные функции изменяются у пациентов с болезнью Альцгеймера. Это знание может оказаться крайне полезным не только для самих больных, но и для их близких, которые заботятся о них.

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Исследование выявило, что такие факторы, как возраст, пол, нерегулярный сердечный ритм (фибрилляция предсердий) и уровень физической активности, являются надежными индикаторами снижения когнитивных способностей у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Исследование, которое длилось два года, изначально включало 500 участников, но к его завершению осталось только 169 человек. Результаты показали, что наименьшее снижение когнитивных функций наблюдалось у тех пациентов, у которых было меньше проблем в повседневной деятельности и не было фибрилляции предсердий.

Ученые также выяснили, что факторы, изученные на начальном этапе исследования, объясняли 14% изменений когнитивных функций на последнем этапе наблюдений. Это подчеркивает важность раннего выявления и мониторинга этих факторов для прогнозирования и возможного замедления когнитивного снижения.

Особое внимание исследование уделяет заботе о близких, которые ухаживают за пациентами. Ученые подчеркивают необходимость учитывать их потребности при разработке и применении методов лечения, чтобы уменьшить нагрузку и поддержать их в этой трудной задаче.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания. Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.



Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой). Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.



