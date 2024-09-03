Загадка природы: обезьяны зовут друг друга по именам как люди

Учёные выяснили, что обезьяны игрунки используют имена в общении

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Израильские зоологи сделали важное открытие, выяснив, что обезьяны вида Callithrix jacchus (игрунки) используют особые звуковые сигналы, которые можно считать аналогами имен. Эти звуки помогают обезьянам переговариваться даже тогда, когда они не видят друг друга. Подобная способность ранее была зафиксирована только у людей, дельфинов и слонов, что делает это открытие особенно значимым.

Фото: Pexels by Oleksandr P, PDM

Исследование, проведённое учёными из Еврейского университета Иерусалима, включало наблюдение за игрунками из трех семейных групп, состоящих из двух до пяти взрослых особей и их детенышей. В ходе экспериментов обезьян разделяли на пары и помещали в клетки, где они могли слышать, но не видеть друг друга.

Оказалось, что игрунки начинали общение с помощью высокочастотных звуков, которые варьировались в зависимости от того, с кем именно они общались. Эти звуки, названные "φ-звуками", выполняли роль своеобразных имён, которые игрунки использовали для обозначения конкретного члена группы.

Повторные эксперименты подтвердили, что игрунки действительно распознают эти звуки как имена. В 75% случаев обезьяны реагировали на "φ-звуки", адресованные им в предыдущих экспериментах, даже если их издавал динамик, а не живая особь. Это открытие позволяет считать игрунок одними из немногих животных, способных к использованию имен в коммуникации.

Исследователи отмечают, что такое сходство в способах общения между игрунками и людьми может указывать на общие социальные проблемы, с которыми сталкивались предки этих приматов и древние люди. Это делает игрунок особенно ценными для изучения происхождения и развития речевых навыков у человека.

Уточнения

Игрунко́вые (лат. Callitrichidae) — семейство приматов, относящееся к широконосым обезьянам Нового Света. В семейство входят около 50 видов в шести родах.

