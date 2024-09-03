Тайны древнего моста: люди заселили западное Средиземноморье раньше, чем думали

CEE: затопленный древний мост рассказывает о раннем поселении человека

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Новое исследование, проведенное учеными из Университета Южной Флориды, раскрывает новые данные о ранней колонизации западного Средиземноморья. В работе, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, исследователи показали, что люди начали заселять этот регион гораздо раньше, чем предполагалось ранее, что бросает вызов прежним представлениям о временных рамках колонизации средиземноморских островов.

Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, CC BY 4.0

Реконструкция ранних этапов человеческой колонизации Средиземноморья всегда представляла собой сложную задачу из-за ограниченных археологических находок. Однако междисциплинарная команда под руководством профессора геологии Университета Южной Флориды Богдана Онака смогла внести значительный вклад в решение этой задачи, изучив 7,5-метровый затопленный мост в пещере Дженовеса на испанском острове Майорка.

Этот мост, наряду с другими артефактами, свидетельствует о высокой активности древних людей, что предполагает их знание водных ресурсов и стратегическую адаптацию к местным условиям.

Пещера Дженовеса, расположенная недалеко от побережья Майорки, имеет проходы, которые сейчас затоплены из-за повышения уровня моря. Образования кальцита и другие геологические особенности пещеры, такие как светлая полоса на затопленном мосту, предоставили ученым возможность точно датировать исторические изменения уровня моря и строительство моста.

Майорка, шестой по величине остров в Средиземном море, была колонизирована относительно поздно. Ранее предполагалось, что люди поселились на острове около 9000 лет назад, но эти данные подвергались сомнению из-за плохой сохранности радиоуглеродных материалов, таких как кости и керамика.

Более поздние исследования определяли возраст первых поселений на Майорке примерно в 4400 лет назад, что соотносилось с важными экологическими событиями, такими как вымирание рода коз-антилоп Myotragus balearicus.

Однако новое исследование Онака и его команды, проведенное путем анализа минеральных наростов и светлой полосы на мосту, показало, что мост был построен около 6000 лет назад. Это открытие на две тысячи лет старше предыдущих оценок, сокращая временной разрыв между заселением восточного и западного Средиземноморья.

По словам Богдана Онака, это исследование подчеркивает важность междисциплинарного подхода в археологических исследованиях, позволяя глубже понять историю человечества.

Уточнения

Мальо́рка или Майо́рка (исп. Mallorca [maˈʎorka], кат. Mallorca [məˈʎɔrkə], лат. insula maior, позже Maiorica — «больший остров» по сравнению с Меноркой) — один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море, принадлежит Испании. Площадь составляет 3640,16 км², тем самым Мальорка является самым крупным островом Испании по площади. Население — 859 289 жителей (2015 год). Как и другие Балеарские острова — Ивиса, Форментера и Менорка — Мальорка популярна в качестве курорта.

