Оказалось, галактики просто "выдавали себя за больших" — виноваты черные дыры

The Astrophysical Journal: опровергнута теория о ранней аномалии галактик

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из Техасского университета в Остине опровергли предыдущие предположения о том, что ранние галактики обладали аномально высокой массой. Результаты их исследования, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal, показывают, что эти галактики значительно менее массивны, чем считалось ранее.

Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Ранее учёные предполагали, что некоторые галактики, существовавшие в ранней Вселенной, имели огромную массу, что ставило под сомнение стандартную модель космологии. Однако новое исследование, проведенное с использованием данных проекта CEERS, показало, что эта гипотеза была основана на иллюзии, вызванной черными дырами внутри галактик.

Черные дыры усиливают яркость галактик, создавая ложное впечатление о их массе. Учёные установили, что дополнительный свет, исходящий от этих галактик, на самом деле обусловлен нагревом и ускорением газа в аккреционных дисках черных дыр. Этот процесс приводит к значительному увеличению яркости галактик, что и создавало видимость их высокой массы.

Когда астрономы исключили из анализа галактики с черными дырами, оставшиеся объекты оказались совместимыми с предсказаниями стандартной модели космологии. Это важное открытие опровергает прежние выводы о том, что обнаруженные ранние галактики могут ставить под сомнение теорию эволюции Вселенной.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он представляет собой сферу с радиусом Шварцшильда, который считается характерным размером чёрной дыры.



Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.

