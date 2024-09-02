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Оказалось, галактики просто "выдавали себя за больших" — виноваты черные дыры

The Astrophysical Journal: опровергнута теория о ранней аномалии галактик
1:30
Наука

Астрономы из Техасского университета в Остине опровергли предыдущие предположения о том, что ранние галактики обладали аномально высокой массой. Результаты их исследования, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal, показывают, что эти галактики значительно менее массивны, чем считалось ранее.

The Astrophysical Journal: опровергнута теория о ранней аномалии галактик
Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Ранее учёные предполагали, что некоторые галактики, существовавшие в ранней Вселенной, имели огромную массу, что ставило под сомнение стандартную модель космологии. Однако новое исследование, проведенное с использованием данных проекта CEERS, показало, что эта гипотеза была основана на иллюзии, вызванной черными дырами внутри галактик.

Черные дыры усиливают яркость галактик, создавая ложное впечатление о их массе. Учёные установили, что дополнительный свет, исходящий от этих галактик, на самом деле обусловлен нагревом и ускорением газа в аккреционных дисках черных дыр. Этот процесс приводит к значительному увеличению яркости галактик, что и создавало видимость их высокой массы.

Когда астрономы исключили из анализа галактики с черными дырами, оставшиеся объекты оказались совместимыми с предсказаниями стандартной модели космологии. Это важное открытие опровергает прежние выводы о том, что обнаруженные ранние галактики могут ставить под сомнение теорию эволюции Вселенной.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он представляет собой сферу с радиусом Шварцшильда, который считается характерным размером чёрной дыры.

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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