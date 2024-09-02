Астероиды угрожают Земле: китайские учёные раскрыли план спасения

SCMP: в Китае призвали защищать Землю от астероидов ядерным оружием

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские учёные призывают к немедленному созданию ядерного оружия и тяжёлых ракет-носителей для защиты Земли от потенциальных угроз со стороны астероидов, пишет South China Morning Post.

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Исследовательская группа из Пекинского института проектирования космических аппаратов выступила с предупреждением: если большой астероид будет угрожать столкновением с Землей, единственным действенным методом предотвращения катастрофы может стать использование ядерного оружия.

Заместитель главного конструктора китайской межпланетной станции "Чанъэ-3" Чжан Хэ отметил, что вероятность столкновения Земли с крупным астероидом значительно возросла. По последним данным, астрономы уже обнаружили около 30 тысяч астероидов, однако это может быть лишь малой частью реальной угрозы.

Чжан Хэ провел анализ различных методов отклонения траектории астероидов, включая кинетическое воздействие, использование лазеров и установку на поверхности астероидов ракетных или плазменных двигателей. Однако, по мнению учёных, кинетическое воздействие будет эффективно только для астероидов с диаметром не более 140 метров. Даже если потенциальная угроза будет выявлена за 50 лет до предполагаемого столкновения, этот метод сработает лишь для объектов до 350 метров в диаметре.

Исследователи заключили, что если до столкновения с крупным астероидом останется менее недели, запуск ядерных боеголовок станет единственным способом избежать катастрофы для всего человечества.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

