Химики изучили влияние формы молекул старого лекарства от рака на его эффективность и побочки

Как известно, химические, а особенно биологические свойства вещества сильно зависят от трёхмерной структуры молекул. Учёные из Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН в Иванове исследовали в этом плане лекарство бикалутамид, широко используемое для лечения рака предстательной железы. Результатами они поделились на страницах высокорейтингового журнала International Journal of Molecular Sciences, пишут Известия.
Это соединение имеет десятки различных конформеров, то есть поворотных изомеров, которые условно можно разделить на две группы — "открытые" и "закрытые".
Исследователи проанализировали 10 самых стабильных конформеров бикалутамида с помощью квантово-химических расчётов и выяснили, что открытые более устойчивы, но хуже растворяются в воде, а закрытые — наоборот, отличаются хорошей растворимостью, но меньшей стабильностью.
"Понимание пространственной структуры бикалутамида в различных растворителях позволит минимизировать побочные эффекты препарата. Это может привести к созданию более эффективных и безопасных противораковых лекарственных форм, а, следовательно, и улучшению качества жизни пациентов", — пояснил заведующий лабораторией ЯМР-спектроскопии растворов и флюидов Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН доктор физико-математических наук Илья Ходов.
Руководитель онкоцентра "СМ-Клиника", отличник здравоохранения РФ, профессор, доктор медицинских наук Александр Серяков несколько скептически оценил усилия коллег: объект их исследования порядком устарел.
"Сейчас уже появились антиандрогены второго поколения — более современные, более эффективные, более сильные. Это энзалутамид, патентованный под названием Xtandi, и апалутамид, патентованный под названием Erleada, которые в разы более эффективны бикалутамида", — прокомментировал врач.
По его мнению, лучше заняться разработкой препаратов третьего-четвертого поколения, а не ковырять молекулы бикалутамида.
Конформа́ция молекулы (от лат. conformatio «форма, построение, расположение») — пространственное расположение атомов в молекуле определённой конфигурации, обусловленное поворотом вокруг одной или нескольких одинарных сигма-связей. В некоторых случаях в конформационные преобразования включают и пирамидальные инверсии и другие политопные перегруппировки неорганических и элементоорганических соединений.
Стереоизомеры в конформациях, соответствующих минимумам потенциальной энергии, называют конформерами (поворотными изомерами).
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