Химики изучили влияние формы молекул старого лекарства от рака на его эффективность и побочки

В Иванове открыли влияние конформации на свойства бикалутамида

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Как известно, химические, а особенно биологические свойства вещества сильно зависят от трёхмерной структуры молекул. Учёные из Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН в Иванове исследовали в этом плане лекарство бикалутамид, широко используемое для лечения рака предстательной железы. Результатами они поделились на страницах высокорейтингового журнала International Journal of Molecular Sciences, пишут Известия.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, PDM

Это соединение имеет десятки различных конформеров, то есть поворотных изомеров, которые условно можно разделить на две группы — "открытые" и "закрытые".

Исследователи проанализировали 10 самых стабильных конформеров бикалутамида с помощью квантово-химических расчётов и выяснили, что открытые более устойчивы, но хуже растворяются в воде, а закрытые — наоборот, отличаются хорошей растворимостью, но меньшей стабильностью.

"Понимание пространственной структуры бикалутамида в различных растворителях позволит минимизировать побочные эффекты препарата. Это может привести к созданию более эффективных и безопасных противораковых лекарственных форм, а, следовательно, и улучшению качества жизни пациентов", — пояснил заведующий лабораторией ЯМР-спектроскопии растворов и флюидов Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН доктор физико-математических наук Илья Ходов.

Руководитель онкоцентра "СМ-Клиника", отличник здравоохранения РФ, профессор, доктор медицинских наук Александр Серяков несколько скептически оценил усилия коллег: объект их исследования порядком устарел.

"Сейчас уже появились антиандрогены второго поколения — более современные, более эффективные, более сильные. Это энзалутамид, патентованный под названием Xtandi, и апалутамид, патентованный под названием Erleada, которые в разы более эффективны бикалутамида", — прокомментировал врач.

По его мнению, лучше заняться разработкой препаратов третьего-четвертого поколения, а не ковырять молекулы бикалутамида.

Уточнения

Конформа́ция молекулы (от лат. conformatio «форма, построение, расположение») — пространственное расположение атомов в молекуле определённой конфигурации, обусловленное поворотом вокруг одной или нескольких одинарных сигма-связей. В некоторых случаях в конформационные преобразования включают и пирамидальные инверсии и другие политопные перегруппировки неорганических и элементоорганических соединений.

Стереоизомеры в конформациях, соответствующих минимумам потенциальной энергии, называют конформерами (поворотными изомерами).

