Знаменитый планетолог сравнил полюса Луны: какой из них должна "застолбить" Россия

Профессор Базилевский: хорошо бы отправить космические корабли на оба полюса Луны

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Знаменитый планетолог, лауреат Государственной премии СССР Александр Базилевский хотел бы, чтобы Россия отправила космические корабли на оба полюса Луны. Такое мнение, обнародованное в пятницу ГЕОХИ РАН, он высказал, комментируя точку зрения академика Льва Зелёного.

Фото: NASA is licensed under public domain

России следует "застолбить" Северный полюс Луны, сделав его приоритетом для "Луны-27", заявил ранее РИА Новости научный руководитель ИКИ РАН Лев Зелёный — он объяснил это тем, что на Южном полюсе уже собирается "большая толпа" — миссии Индии, Китая и США.

Технически посадка на обоих полюсах одинаково сложна, объяснил Базилевский. Геологически и тот, и другой интересны и в общем похожи — и там, и там преобладает местность так называемого материкового типа.

На Южном полюсе расположен гигантский кратер Эйткен, вал которого — а это выбросы вещества из самых глубоких недр Луны — аккурат пересекает полярную область. "Конечно, геологам-планетологам хочется получить образцы этого глубинного вещества. Поэтому на Южном полюсе и собирается "большая толпа", — заметил профессор.

"Мне трудно давать советы, на какой полюс следует посылать "Луну-27", если это будет один аппарат. Хотелось бы, чтобы их было два", — признался он.

Водяной лёд для снабжения лунных баз и как сырьё для ракетного топлива после разложения H 2 O солнечной энергией на водород и кислород есть на обоих полюсах, заключил он.

Уточнения

«Луна-27» — проект «Роскосмоса» по освоению естественного спутника Земли и часть российской лунной программы первого этапа. Его реализация запланирована на 2028 год.

