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Знаменитый планетолог сравнил полюса Луны: какой из них должна "застолбить" Россия

Профессор Базилевский: хорошо бы отправить космические корабли на оба полюса Луны
1:42
Наука

Знаменитый планетолог, лауреат Государственной премии СССР Александр Базилевский хотел бы, чтобы Россия отправила космические корабли на оба полюса Луны. Такое мнение, обнародованное в пятницу ГЕОХИ РАН, он высказал, комментируя точку зрения академика Льва Зелёного.

Профессор Базилевский: хорошо бы отправить космические корабли на оба полюса Луны
Фото: NASA is licensed under public domain

России следует "застолбить" Северный полюс Луны, сделав его приоритетом для "Луны-27", заявил ранее РИА Новости научный руководитель ИКИ РАН Лев Зелёный — он объяснил это тем, что на Южном полюсе уже собирается "большая толпа" — миссии Индии, Китая и США.

Технически посадка на обоих полюсах одинаково сложна, объяснил Базилевский. Геологически и тот, и другой интересны и в общем похожи — и там, и там преобладает местность так называемого материкового типа.

На Южном полюсе расположен гигантский кратер Эйткен, вал которого — а это выбросы вещества из самых глубоких недр Луны — аккурат пересекает полярную область. "Конечно, геологам-планетологам хочется получить образцы этого глубинного вещества. Поэтому на Южном полюсе и собирается "большая толпа", — заметил профессор.

"Мне трудно давать советы, на какой полюс следует посылать "Луну-27", если это будет один аппарат. Хотелось бы, чтобы их было два", — признался он.

Водяной лёд для снабжения лунных баз и как сырьё для ракетного топлива после разложения H2O солнечной энергией на водород и кислород есть на обоих полюсах, заключил он.

Уточнения

«Луна-27» — проект «Роскосмоса» по освоению естественного спутника Земли и часть российской лунной программы первого этапа. Его реализация запланирована на 2028 год.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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