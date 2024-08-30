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Лесные пожары в Канаде создали углеродный кошмар: рекордные выбросы CO2

Пожары в Канаде превзошли годичные выбросы CO2 большинства стран
1:23
Наука

Исследование международного коллектива климатологов показало, что лесные пожары в Канаде в 2023 году привели к выбросу в атмосферу более 2,4 миллиарда тонн углекислого газа, что превосходит ежегодные выбросы практически всех стран мира, за исключением Китая, США и Индии.

Пожары в Канаде превзошли годичные выбросы CO2 большинства стран
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти пожары охватили площадь, в семь раз превышающую средние значения для этого региона.

Анализ данных, собранных спутниками Terra и S5P, позволил ученым оценить объем выбросов, включающий 647 миллионов тонн атомов углерода, эквивалентных 2,4 миллиарда тонн CO2. Исследование, проведенное под руководством Брендана Бирна из Лаборатории реактивного движения НАСА, предупреждает, что такие пожары могут стать регулярными уже к середине века, когда климатические условия, подобные тем, что наблюдались в 2023 году, станут нормой для северных регионов Северной Америки, сообщает Nature.

Это подчеркивает необходимость усиления мер по предотвращению лесных пожаров и сокращению выбросов парниковых газов. В связи с этим ученые призывают к более активным действиям в области борьбы с изменением климата и защиты лесных массивов.

Уточнения

Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO2) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение в форме кислотного оксида, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

Парнико́вый или оранжерейный или тепличный эффе́кт — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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