Древний артефакт из глубин: кинжал минойцев найден в Анталии

Во время подводных раскопок у побережья Кумлуджи, Анталья, исследователи обнаружили бронзовый кинжал с серебряными заклепками, который принадлежит минойской цивилизации и имеет возраст около 3600 лет.
Корабль, на котором был найден артефакт, затонул на глубине 50 метров у побережья древней Ликии, перевозя медные слитки-подушки, вероятно добытые в горах Троодос. Находки указывают на то, что судно направлялось на Крит, когда произошло крушение.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал это открытие одним из важнейших в мировой подводной археологии и выразил благодарность команде за кропотливую работу.
Использование современных технологий позволило минимизировать погрешности, а исследования на этом месте будут продолжаться еще как минимум пять лет, что может привести к новым открытиям.
Вся находка является ключом к разгадке 3600-летней тайны Средиземного моря и может существенно изменить представления о древних морских путях и торговле.
Минойская цивилизация — одна из основных эгейских цивилизаций бронзового века, существовавшая на Крите в 2700—1400 годы до н. э. Основными очагами культуры и цивилизации были так называемые дворцы — сложные экономико-политические комплексы, крупнейшие из которых существовали в Кноссе, Фесте, Закросе и Тилиссе.
Кинжа́л (от перс. خنجر — «кривой кинжал») — холодное оружие с коротким (до 40 сантиметров) прямым или изогнутым клинком, заточенным с двух сторон.
Если машина пересекает переход, не заставляя пешехода менять траекторию, необходимости в торможении нет — но камеры это не всегда учитывают.