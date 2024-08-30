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Древний артефакт из глубин: кинжал минойцев найден в Анталии

В Анталии найден кинжал минойской цивилизации
1:08
Наука

Во время подводных раскопок у побережья Кумлуджи, Анталья, исследователи обнаружили бронзовый кинжал с серебряными заклепками, который принадлежит минойской цивилизации и имеет возраст около 3600 лет.

В Анталии найден кинжал минойской цивилизации
Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, CC BY 4.0

Корабль, на котором был найден артефакт, затонул на глубине 50 метров у побережья древней Ликии, перевозя медные слитки-подушки, вероятно добытые в горах Троодос. Находки указывают на то, что судно направлялось на Крит, когда произошло крушение.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал это открытие одним из важнейших в мировой подводной археологии и выразил благодарность команде за кропотливую работу.

Использование современных технологий позволило минимизировать погрешности, а исследования на этом месте будут продолжаться еще как минимум пять лет, что может привести к новым открытиям.

Вся находка является ключом к разгадке 3600-летней тайны Средиземного моря и может существенно изменить представления о древних морских путях и торговле.

Уточнения

Минойская цивилизация — одна из основных эгейских цивилизаций бронзового века, существовавшая на Крите в 2700—1400 годы до н. э. Основными очагами культуры и цивилизации были так называемые дворцы — сложные экономико-политические комплексы, крупнейшие из которых существовали в Кноссе, Фесте, Закросе и Тилиссе.

Кинжа́л (от перс. خنجر‎‎ — «кривой кинжал») — холодное оружие с коротким (до 40 сантиметров) прямым или изогнутым клинком, заточенным с двух сторон.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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