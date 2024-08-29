Сон на выходных спасает сердце: неожиданные результаты исследования

Сон на выходных помогает предотвратить мерцательную аритмию

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное китайскими кардиологами, показало, что компенсация недостатка сна в будние дни за счет более продолжительного сна в выходные может значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Openverse by adamdachis, CC BY 2.0

По данным Европейского кардиологического общества, этот эффект выражается в уменьшении вероятности таких серьезных заболеваний, как мерцательная аритмия, инсульт, сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца, примерно на 19-20%.

Особое внимание в исследовании было уделено людям, регулярно испытывающим дефицит сна в рабочие дни, среди которых этот благоприятный эффект был наиболее выражен, доходя до 30% снижения риска. Ученые провели анализ данных, собранных в рамках UK BioBank, масштабного геномного проекта, в котором приняли участие тысячи британцев. С помощью акселерометров, которые участники носили длительное время, были точно измерены параметры их сна.

Выяснилось, что дополнительный сон на выходных играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов, независимо от пола или генетических факторов.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



Серде́чная аритми́я (др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность», от др.-греч. ἄρρυθμος — ἀ — «не» и ῥυθμός — «ритм») — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы — миокарда. Аритмия — любой ритм сердца, отличающийся от нормального синусового ритма (ВОЗ, 1978).

