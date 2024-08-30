iPhone 11 стал самым популярным среди россиян по результатам опроса

Россияне выбрали самый популярный iPhone

Компания CDEK. Shopping провела опрос среди россиян, чтобы узнать их отношение к моделям iPhone и ожидания от предстоящего iPhone 16. Согласно результатам опроса, самым любимым смартфоном от Apple среди россиян стал iPhone 11, в то время как наименее популярным оказался iPhone 4s.

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Более трети участников опроса считают, что цена на iPhone 16 превысит 150 000 рублей, однако готовы заплатить такую сумму только 19,2% респондентов. Основной интерес пользователей к новому устройству связан с его улучшенными техническими характеристиками и производительностью, тогда как дизайн вызывает интерес лишь у 5,2% опрошенных.

Опрос также показал, что 60% россиян предпочитают iPhone 11, тогда как iPhone 4s выбрали только 4,2% респондентов. Интересно, что большинство россиян приобретают новый смартфон лишь при появлении неисправностей в предыдущей модели: 53% меняют телефон при первых сбоях, а 14,8% — только при полной поломке устройства.

Таким образом, несмотря на высокий интерес к новым продуктам Apple, россияне все чаще склоняются к выбору проверенных моделей, что свидетельствует о растущей приверженности стабильности и практичности при покупке смартфонов.

Уточнения

iPhone (МФА: [ˈaɪfoʊn]; «Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS.

Apple (МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.