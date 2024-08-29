Учёные выяснили, что уровень образования бабушек и дедушек влияет на здоровье внуков

Исследование: образование предков замедляет процесс старения их потомков

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование выявило, что уровень образования бабушек и дедушек может оказывать влияние на темпы биологического старения их внуков. Это открытие добавляет аргументов в пользу теории, что социально-экономический опыт может передаваться через поколения, оказывая долгосрочное воздействие на здоровье будущих поколений.

Фото: Wikipedia by sylviebliss, CC BY 4.0

Длительные инвестиции в образование не только увеличивают доходы и улучшают здоровье, но и могут оставлять следы на генетическом уровне у последующих поколений. Ранее исследования на животных продемонстрировали, что состояние здоровья родителей может оказывать влияние на несколько поколений потомков. Новые научные данные подтверждают, что социально-экономические условия, с которыми сталкиваются родители, могут определять состояние здоровья их детей и даже внуков.

В ходе исследования учёные изучили данные 624 женщин и их 241 ребенка. Результаты показали, что у детей, чьи бабушки и дедушки имели более высокий уровень образования, процесс биологического старения замедлялся. Хотя разница была небольшой, она имеет потенциал становиться более значимой по мере взросления детей. Помимо этого, учитывались и другие факторы, такие как возраст и индекс массы тела. Анализ показал, что 14,5% вариаций в эпигенетическом старении можно объяснить уровнем образования матерей и их здоровьем.

Исследователь из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Элисса Эпель отметила, что эти данные подчёркивают важность социально-экономического статуса предков для здоровья последующих поколений, сообщает Social Science and Medicine.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Образова́ние — система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций.