Эксперт раскрыл правду об охватившей всю Россию технологии VoLTE

VoLTE не увеличит расходы абонентов, заверил интернет-омбудсмен

2:32 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

МТС запустила технологию качественной передачи речи VoLTE на всей сети, с гордостью отчиталась пресс-служба компании в среду. Неискушённых абонентов это новость насторожила: опять чего-то придумали, чтобы обобрать!

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Никаких дополнительных расходов включение VoLTE не повлечёт, заверил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он раскрыл особенности технологии в интервью Pravda.Ru.

"VoLTE — это технология, которая по-русски будет звучать как "голос поверх интернета", поверх LTE. Смысл в следующем. Классический сотовый телефон работает в аналоговом режиме, и когда вы на него дозваниваетесь, он устанавливает соединение и передаёт звук от сотовой вышки до телефона. А технология VoLTE подразумевает передачу голоса уже не в аналоговом режиме, а поверх сети интернет. То есть, если по-русски сказать, вот вы привыкли звонить по WhatsApp, например, через Telegram звонки совершать — вот здесь тоже самое, только это делает непосредственно оператор, он как бы звонит через интернет, и голос ваш кодируется и передается в цифровом виде по интернету, не использует уже аналоговый канал связи", — объяснил собеседник издания.

Он перечислил основные преимущества технологии.

"Во-первых, скорость дозвона гораздо выше, потому что вы же в интернете в онлайн находитесь, постоянно подсоединены — у вас мгновенный дозвон. Во-вторых, кодеки работают чище, то есть звук качественней и передаётся без помех. То есть у вас передаётся не звук, а пакеты, а пакеты по интернету гарантированно доставляются, и соответственно у вас получается повышенное качество связи. И, в-третьих, унификация работы телефона, потому что он, в принципе, функционирует по всем своим сервисам посредством интернета — как персональный компьютер в интернет подключен, так же становится подключенным телефон, и голосовая связь просто становится одним из сервисов, который работает в телефоне. Поэтому плюсов много: удобство, качество, скорость, прочие составляющие", — подчеркнул специалист.

По его словам, покупать какой-то дорогой смартфон не потребуется — во всех современных моделях поддержка VoLTE есть.

"Вот, собственно говоря, и всё. Включать ничего не надо. Это делается у операторов по умолчанию", — заключил Дмитрий Мариничев.

Уточнения

Дмитрий Николаевич Мариничев (род. 12 июля 1975 года, Богородицк, Тульская область) — российский предприниматель и общественный деятель, интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России».

VoLTE (по англ. Voice over LTE — голос по LTE) — технология передачи голоса по сетям LTE («4G»), основанная на IP Multimedia Subsystem (IMS). Позволяет предоставлять голосовые услуги и доставлять их как поток данных по LTE. VoLTE имеет в три раза большую голосовую ёмкость и ёмкость данных, чем сети 3G UMTS, и до шести раз больше, чем сети 2G GSM. Кроме того, она высвобождает пропускную способность, поскольку заголовки пакетов меньше, чем у неоптимизированной VoIP/LTE (также у VoLTE есть аналог — ViLTE).