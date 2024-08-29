Жителей Тюменской области огорошили прогнозом погоды

Правительство Тюменской области предупредило о первых заморозках на юге региона, передаёт URA.RU в четверг.
"В Тюменской области прогнозируются ночные заморозки", — написано в телеграм-канале информационного центра областного правительства.
"С 31 августа по 2 сентября на юге Тюменской области в ночные часы ожидаются заморозки — температура воздуха составит от 0 до -5 градусов", — уточняется в сообщении.
Ранее агентство предупреждало о резком похолодании в Тюмени — уже днём 31 августа температура не поднимется выше 13 градусов.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".