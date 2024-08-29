Москвичам предсказана новая температурная аномалия

День знаний одарит теплом жителей Московского региона, сообщил интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
По его словам, 1 сентября воздух может прогреться до 28 °C, и если это произойдёт, будет обновлён температурный рекорд 150-летней давности.
Период тёплой погоды обещает быть продолжительным, добавил собеседник издания. "Не только в начале месяца, но и в конце первой декады сентября температура воздуха может подняться до +26...+31 градуса", — заключил он.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".