Москвичам предсказана новая температурная аномалия

Синоптик Александр Ильин обещал рекордную за 150 лет жару 1 сентября

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

День знаний одарит теплом жителей Московского региона, сообщил интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Фото: Freepik by freepik, PDM

По его словам, 1 сентября воздух может прогреться до 28 °C, и если это произойдёт, будет обновлён температурный рекорд 150-летней давности.

Период тёплой погоды обещает быть продолжительным, добавил собеседник издания. "Не только в начале месяца, но и в конце первой декады сентября температура воздуха может подняться до +26...+31 градуса", — заключил он.