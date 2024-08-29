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Москвичам предсказана новая температурная аномалия

Синоптик Александр Ильин обещал рекордную за 150 лет жару 1 сентября
0:40
Наука » Экология » Природа

День знаний одарит теплом жителей Московского региона, сообщил интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Синоптик Александр Ильин обещал рекордную за 150 лет жару 1 сентября
Фото: Freepik by freepik, PDM

По его словам, 1 сентября воздух может прогреться до 28 °C, и если это произойдёт, будет обновлён температурный рекорд 150-летней давности.

Период тёплой погоды обещает быть продолжительным, добавил собеседник издания. "Не только в начале месяца, но и в конце первой декады сентября температура воздуха может подняться до +26...+31 градуса", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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