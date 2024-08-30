Найдите свою Skoda: топ-5 моделей до 2,5 млн рублей

Названы пять новых моделей Skoda дешевле 2,5 млн рублей

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Автомобили Skoda продолжают поступать на российский рынок через параллельный импорт. Портал Autonews.ru представил список из пяти моделей Skoda, которые можно приобрести за 2,5 млн рублей или дешевле.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Первой в списке идет Skoda Rapid второго поколения. У дилеров имеются автомобили 2023 и 2024 годов выпуска, все оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 112 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Самый доступный вариант Rapid стоит 2,4 млн рублей у регионального дилера, тогда как в столичных автосалонах цена на эту модель примерно на 200 тысяч рублей выше.

Также в продаже присутствуют Skoda Octavia поколений A7 и A8. Модель 2023 года с 1,5-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и автоматической коробкой передач можно приобрести у московского дилера за 2,52 млн рублей, при этом возможны скидки.

Skoda Octavia 2024 года с более мощным двигателем на 150 лошадиных сил стоит 2,6 млн рублей, и на эту модель также могут быть предоставлены скидки.

Кроме того, у крупных дилеров в Москве в продаже имеется множество кроссоверов Skoda Kamiq по цене 2,31 млн рублей. Все машины 2023 года выпуска и имеют белый цвет кузова. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 109 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач.

Наконец, более крупный кроссовер Skoda Karoq можно приобрести за 2,8 млн рублей. Однако при оформлении кредита и сдаче старого автомобиля в trade-in предоставляется скидка в размере 500 тысяч рублей. Этот кроссовер оснащен 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, с передним приводом и автоматической коробкой передач.

Уточнения

Škoda a s. ([ˈʃkoːda]) — крупнейший производитель автомобилей в Чешской Республике, со штаб-квартирой, расположенной в городе Млада-Болеслав. Фактически является продолжателем компании Laurin & Klement, зарождённой в 1895 году, и ставшей в 1925-м частью промышленного конгломерата «Akciová společnost, dříve Škodovy závody» (сейчас — Škoda Holding).

Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели (четыре поколения, начиная с 1996 года) было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959—1971 годах.