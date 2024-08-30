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Бактерии помогают извлекать редкие металлы из старой электроники

The Guardian: бактерии перерабатывают отходы электроники в кобальт и литий
1:24
Наука

Шотландские учёные из Эдинбургского университета разработали инновационный метод получения редких элементов из старых аккумуляторов и неисправного электронного оборудования с помощью бактерий. Эта технология, описанная в статье газеты The Guardian, позволяет извлекать ценные металлы, такие как марганец, никель, кобальт и литий, путём использования микробов, которые могут захватывать и выводить атомы металлов в виде наночастиц.

The Guardian: бактерии перерабатывают отходы электроники в кобальт и литий
Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, CC BY-SA 4.0

Процесс, основанный на детоксикации микробов, помогает микроорганизмам избегать отравления токсичными веществами, что делает его экологически безопасным и эффективным для переработки электронных отходов. В ходе эксперимента учёные растворили старые аккумуляторы и применили различные штаммы бактерий для выделения из раствора нужных элементов.

Следующим этапом исследования будет проверка того, смогут ли эти извлеченные металлы быть использованы для производства новых аккумуляторов и других электронных устройств. Кроме того, учёные планируют использовать генетически модифицированные бактерии, способные извлекать больше металлов и достигать более высокой чистоты, что необходимо для разделения таких элементов, как кобальт и никель, которые на данный момент бактерии не могут извлекать по отдельности.

Уточнения

Ни́кель (химический символ — Ni, от лат. Niccolum) — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 28.

Ли́тий (химический символ — Li, от лат. Lithium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 3.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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