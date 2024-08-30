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В России создали прибор для неинвазивного анализа крови

Российские учёные создали прибор для анализа крови без прокола пальца
1:22
Наука

На форуме "Технопром-2024" в Новосибирске российские ученые представили новый прорыв в медицине — инновационное устройство для быстрого анализа крови, способное за считанные секунды предоставить важные показатели без прокола кожи.

Российские учёные создали прибор для анализа крови без прокола пальца
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0

Этот компактный прибор, созданный совместно специалистами Сеченовского университета и МФТИ, вызвал большой интерес на выставке, где его продемонстрировали вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Разработка аппарата позволяет неинвазивно измерять уровни сахара, холестерина и гемоглобина в крови, используя передовые методы рамановской спектроскопии и алгоритмы машинного обучения. Это решение исключает необходимость применения химических реактивов и специальных тестовых полосок, что значительно упрощает процесс анализа.

В настоящее время устройство проходит тестирование в крупных московских лабораториях. Разработчики не намерены останавливаться на достигнутом и уже работают над созданием портативной версии, которую можно будет носить с собой.

Миниатюрный прототип уже существует, и команда активно готовит документы для получения официального разрешения от Росздравнадзора, что откроет путь к широкому применению этого прибора в медицинской практике.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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