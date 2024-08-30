Прорыв в лечении нейродегенеративных заболеваний: как блокировка белка улучшает мозговую деятельность

Учёные раскрыли механизмы старения и его влияние на здоровье

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Старение — это неизбежный процесс, который затрагивает каждого человека, предоставляя возможность насладиться достижениями, но также связанный с риском различных заболеваний. В организме каждую секунду происходят миллиарды химических реакций, которые поддерживают жизнь, обеспечивая рост и обновление клеток. Однако, когда эта сложная сеть взаимодействий нарушается, начинается процесс старения.

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Исследования показывают, что старение замедляет метаболизм, в то время как болезни могут ускорять этот процесс. Метаболизм — это процесс превращения пищи в энергию, необходимую для жизнедеятельности клеток. Нарушение метаболизма затрудняет эффективное использование питательных веществ, что может приводить к развитию различных заболеваний.

Старение ухудшает функционирование клеток и всего организма, что нередко приводит к метаболическим нарушениям и способствует возникновению таких заболеваний, как диабет, рак, сердечно-сосудистые и неврологические расстройства.

Одним из ключевых факторов, влияющих на старение и здоровье, являются теломеры — защитные структуры на концах хромосом. При их повреждении клетки теряют функциональность. Также важную роль играют митохондрии, которые отвечают за энергетические процессы в клетках. При нарушении метаболизма митохондрии работают менее эффективно, что может способствовать развитию воспалительных процессов.

Недавние исследования показали, что у старых мышей наблюдается снижение уровня энергии в костях, что приводит к воспалению. Старые клетки начинают потреблять больше сахара для поддержания энергии, что также способствует воспалению. Однако, блокировка определенного белка может заставить клетки снова производить энергию, что улучшает когнитивные функции.

Кроме того, учёные обнаружили, что препарат, изначально разработанный для борьбы с раком, может также помочь при болезни Альцгеймера. Этот препарат влияет на производство соединения, называемого кинуренином, уровень которого может как улучшать, так и ухудшать состояние здоровья.

Применение ингибиторов IDO1, используемых в лечении рака, улучшает метаболизм глюкозы в клетках мозга, что может положительно сказаться на состоянии пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Уточнения

Нейродегенеративные заболевания (греч. νέυρο-, нейро-, «нервы-» и лат. dēgenerāre, «вырождаться») — группа в основном медленно прогрессирующих, наследственных или приобретённых заболеваний нервной системы. Общим для этих заболеваний является прогрессирующая гибель нервных клеток (нейродегенерация), ведущая к различным неврологическим симптомам — прежде всего, к деменции и нарушению движений.