Гелий-3 с Луны: Китай разрабатывает магнитную установку для доставки на Землю

SCMP: учёные предложили использовать магнитную левитацию для транспортировки с Луны

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые из Шанхайского института спутниковой инженерии (SAST) разработали инновационную концепцию магнитной пусковой установки, предназначенной для отправки грузов с Луны на Землю. Статья об этом исследовании была опубликована в газете South China Morning Post (SCMP).

Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28, CC BY-SA 3.0

Эта установка будет использовать технологию магнитной левитации, действуя по принципу пращи или метательного молота: вращаясь на месте, она в нужный момент выбрасывает капсулу с грузом к Земле за счет центробежной силы.

Учитывая низкую гравитацию на Луне, которая составляет всего 16,5% от земной, и практически полное отсутствие сопротивления внешней среды, ученые предполагают, что такая система будет намного эффективнее существующих методов транспортировки.

По расчетам, пусковая установка сможет проводить до двух запусков в день и будет стоить лишь 10% от стоимости нынешних способов отправки грузов. Проект предполагает создание 50-метрового вращающегося рычага, оснащенного высокотемпературным сверхпроводящим двигателем, который будет питаться от солнечных батарей и ядерного реактора.

Ускорение системы займет около 10 минут, после чего рука достигнет скорости 1,5 метра в секунду и отправит полезную нагрузку в космос.

Основной груз, который планируется отправлять с помощью этой системы, — это гелий-3, добываемый из лунного грунта. Гелий-3 рассматривается как перспективное топливо для термоядерных реакторов, так как на Земле его практически нет, а на Луне содержится около 1 миллиона тонн. Этого количества хватило бы для покрытия мировых потребностей в энергии на тысячу лет.

По прогнозам исследователей, проект лунной электромагнитной катапульты может быть реализован к 2045 году, а его стоимость оценивается в $18 миллиардов.

Уточнения

Ге́лий-3 — стабильный изотоп гелия. Ядро гелия-3 (гелион) состоит из двух протонов и одного нейтрона, в отличие от более тяжёлого другого стабильного изотопа — гелия-4, имеющего в составе два протона и два нейтрона.

Магнитная левитация — технология, метод подъёма объекта с помощью одного только магнитного поля. Магнитное давление используется для компенсации ускорения свободного падения или любых других ускорений. Теорема Ирншоу утверждает, что, используя только ферромагнетики, невозможно устойчиво удерживать объект в гравитационном поле.