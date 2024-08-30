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Как дружба влияет на здоровье и генетику: новое исследование

Новые исследования показывают, что гены могут влиять на дружбу
1:50
Наука

Ученые начали изучать, как генетика человека влияет на его социальную жизнь, и эта новая научная область получила название социогеномика. Исследования показывают, что такие социальные факторы, как одиночество и близость к другим людям, могут оказывать воздействие на наши гены. В 2000-х годах были проведены исследования, которые подтвердили, что изменения в социальном окружении способны влиять на ДНК человека.

Новые исследования показывают, что гены могут влиять на дружбу
Фото: freepik.com by standret, PDM

Одно из исследований, проведенное среди людей старше 55 лет, показало, что у одиноких людей больше генов, связанных с борьбой с воспалениями. Также социогеномика изучает влияние дружбы на гены, выявив, что у друзей часто схожая генетика, что способствует лучшему общению и взаимопониманию.

Шведские исследователи выяснили, что ДНК друзей в детстве может оказывать влияние на развитие зависимостей и психических расстройств. Анализ данных более 1,5 миллиона людей показал, что одноклассники имеют значительное влияние друг на друга, особенно в возрасте 16-19 лет.

Эти исследования подчеркивают, что дружба может как положительно, так и негативно сказываться на психическом здоровье. Американские ученые также подтвердили, что люди предпочитают тех, у кого похожие гены, что подчеркивает важность генетики в формировании социальных связей.

Для более глубокого понимания влияния генетики на дружбу и социальные связи требуется проведение дополнительных исследований. Друзья могут не только поддерживать друг друга, но и влиять на наше здоровье и даже изменять нашу ДНК.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах. В зависимости от объекта исследования выделяют генетику растений, животных, микроорганизмов, человека и другие; в зависимости от используемых методов других дисциплин — молекулярную генетику, экологическую генетику и др.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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