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Новая методика может помочь обнаружить гипотетические гравитоны — шведские учёные

NatComms: разработан метод поиска гипотетических гравитонов
1:44
Наука

Шведские ученые из Стокгольмского университета разработали новый метод, который может помочь обнаружить гравитоны — гипотетические элементарные частицы, ответственные за перенос гравитационного взаимодействия. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Communications (NatComms), представляет собой важный шаг в изучении того, как гравитация может быть связана с квантовой механикой.

NatComms: разработан метод поиска гипотетических гравитонов
Фото: NASA is licensed under public domain

Несмотря на то, что гравитация является одной из фундаментальных сил, физики до сих пор не смогли точно определить, как она взаимодействует на уровне квантовой механики. Теория квантовой гравитации предполагает существование гравитонов, но до сих пор не было ни доказательств их существования, ни методов для их обнаружения.

Команда ученых предложила использовать акустический резонатор, оснащенный технологией квантового зондирования, для наблюдения изменений в энергетическом состоянии материала. Этот метод позволяет отслеживать квантовые скачки, которые могут указывать на поглощение гравитона. Одним из ключевых аспектов исследования стало использование данных, полученных от LIGO — американской обсерватории, которая подтвердила существование гравитационных волн.

Однако, несмотря на перспективность метода, главной проблемой остается недостаточная точность современных технологий для обнаружения гравитонов. Хотя квантовые сдвиги в материалах уже наблюдаются, их параметры пока не соответствуют требованиям для подтверждения существования гравитонов. Тем не менее, ученые надеются, что этот технический барьер будет преодолен в ближайшем будущем.

Уточнения

Гравито́н — гипотетическая безмассовая элементарная частица — переносчик гравитационного взаимодействия и квант гравитационного поля без электрического и других зарядов (однако обладает энергией и поэтому участвует в гравитационном взаимодействии). Должен обладать спином 2 и двумя возможными направлениями поляризации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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