Тёмная материя и инопланетяне: новое видение парадокса Ферми

Сербский философ Войин Ракич из Центра изучения биоэтики Белградского университета предложил новое объяснение парадокса Ферми, который заключается в вопросе: почему, несмотря на огромные размеры и возраст нашей галактики Млечный Путь, мы до сих пор не обнаружили доказательств существования разумной инопланетной жизни? В своей гипотезе, опубликованной в International Journal of Astrobiology, Ракич рассматривает несколько возможных причин этого явления.
Одной из версий Ракича является то, что внеземная жизнь может находиться настолько далеко от Земли, что мы просто не можем её зафиксировать с помощью существующих технологий. Вторая версия предполагает, что эта жизнь может принимать форму, которую мы не способны воспринимать с помощью наших органов чувств, даже если они усилены приборами.
Философ также критикует антропоцентричный подход, который предполагает, что инопланетный разум должен быть схож с человеческим, как по внешнему виду, так и по способу существования. Ракич предполагает, что внеземные формы жизни могут находиться прямо рядом с нами, но мы их не замечаем из-за ограниченности нашего восприятия. Например, они могут быть представлены тёмной материей, находиться в иных временных или пространственных измерениях, или быть настолько развитыми, что нам просто не под силу их понять.
Если допустить, что инопланетные цивилизации существуют в параллельных вселенных, то современные научные методы не способны их обнаружить или осознать. Ракич подчеркивает, что наше понимание Вселенной, Земли и даже самих себя пока что слишком ограничено для того, чтобы найти ответы на эти вопросы.
Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению. Составляет порядка четверти массы-энергии Вселенной и проявляется только в гравитационном взаимодействии.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".