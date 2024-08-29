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Тёмная материя и инопланетяне: новое видение парадокса Ферми

Учёные: инопланетная жизнь может быть ближе, чем мы думаем
1:48
Наука

Сербский философ Войин Ракич из Центра изучения биоэтики Белградского университета предложил новое объяснение парадокса Ферми, который заключается в вопросе: почему, несмотря на огромные размеры и возраст нашей галактики Млечный Путь, мы до сих пор не обнаружили доказательств существования разумной инопланетной жизни? В своей гипотезе, опубликованной в International Journal of Astrobiology, Ракич рассматривает несколько возможных причин этого явления.

Учёные: инопланетная жизнь может быть ближе, чем мы думаем
Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, CC BY-SA 4.0

Одной из версий Ракича является то, что внеземная жизнь может находиться настолько далеко от Земли, что мы просто не можем её зафиксировать с помощью существующих технологий. Вторая версия предполагает, что эта жизнь может принимать форму, которую мы не способны воспринимать с помощью наших органов чувств, даже если они усилены приборами.

Философ также критикует антропоцентричный подход, который предполагает, что инопланетный разум должен быть схож с человеческим, как по внешнему виду, так и по способу существования. Ракич предполагает, что внеземные формы жизни могут находиться прямо рядом с нами, но мы их не замечаем из-за ограниченности нашего восприятия. Например, они могут быть представлены тёмной материей, находиться в иных временных или пространственных измерениях, или быть настолько развитыми, что нам просто не под силу их понять.

Если допустить, что инопланетные цивилизации существуют в параллельных вселенных, то современные научные методы не способны их обнаружить или осознать. Ракич подчеркивает, что наше понимание Вселенной, Земли и даже самих себя пока что слишком ограничено для того, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Уточнения

Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению. Составляет порядка четверти массы-энергии Вселенной и проявляется только в гравитационном взаимодействии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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