Взрывы звёзд: новое исследование объясняет, почему некоторые сверхновые такие яркие

arXiv: американские учёные объяснили, почему некоторые сверхновые в 100 раз ярче других

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Института Флэтайрон в Нью-Йорке раскрыли тайну, почему некоторые взрывы сверхновых оказываются до 100 раз ярче обычных. Исследование, опубликованное на портале нерецензированных научных статей arXiv, предполагает, что сверхъяркие вспышки возникают при коллапсе массивных звезд, масса которых в 40 раз превышает массу Солнца.

Фото: NASA by Chandra, PDM

Когда такие звезды разрушаются, в их ядре образуется нейтронная звезда или черная дыра, которая окружена вращающимся диском. Этот диск создает мощные магнитные поля, направляющие окружающий газ вверх и наружу в виде струй. В процессе эти газовые струи образуют полости внутри ядра звезды, создавая так называемый кокон. Края этого кокона испускают огромное количество радиации, что объясняет невероятную яркость таких вспышек.

Моделирование, проведенное учеными, показало, что эти энергетические коконы обеспечивают свечение на протяжении нескольких суток до нескольких недель, после чего структура разрушается, приводя к окончательному уничтожению звезды. Астрофизики планируют продолжить наблюдения, чтобы подтвердить свою гипотезу и получить дополнительные данные о механизмах этих процессов.

Уточнения

Сверхновая звезда или вспышка сверхновой — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою светимость в десять тысяч — сто миллионов раз (на 4—8 порядков или 10—20 звёздных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки. Является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звёзд и сопровождающегося выделением огромного количества энергии.