Временные сдвиги и космические взрывы: загадки Тунгусского метеорита

NASA провело анализ Тунгусского события: взрыв на высоте подтвердился

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Тайна Тунгусского метеорита, несмотря на прошедшие 116 лет, продолжает волновать как ученых, так и любителей загадочного. Утром 30 июня 1908 года в отдаленном районе Сибири, в бассейне реки Енисей, произошла масштабная катастрофа, когда на высоте около 10 километров над землей произошел мощнейший взрыв.

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

По небу пронесся огромный огненный шар, вызвавший эхом взрыва, которое распространилось на тысячи километров.

Свидетели события описывали ослепительное свечение и громкий взрыв, который сопровождался повалом деревьев на территории более двух тысяч километров и ударной волной, зафиксированной сейсмическими станциями по всему миру. Даже на расстоянии до 200 километров от эпицентра выбивало стекла в домах. Однако, несмотря на такие масштабные последствия, исследователи, прибывшие на место происшествия, не обнаружили следов самого метеорита.

Вместо этого они столкнулись с необъяснимым явлением, позже названным временным сдвигом — часы на месте взрыва показывали неправильное время.

Хотя за прошедшие годы было предложено множество гипотез о причинах Тунгусского события, от инопланетных кораблей до экспериментов Никола Тесла, недавние исследования специалистов NASA, включая компьютерное моделирование, пришли к выводу, что наиболее вероятным сценарием является высотный взрыв метеорита.

Космическое тело, по расчетам ученых, имело диаметр около 80 метров, а мощность взрыва составляла от 10 до 30 мегатонн, что могло объяснить разрушительные последствия, но не оставило прямых физических следов на земле.

Уточнения

Тунгу́сский метеори́т (Тунгу́сский фено́мен или явле́ние; Тунгу́сское косми́ческое те́ло) — уникальное природное явление, произошедшее 17 (30) июня 1908 года около 7 часов утра по местному времени в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Енисейская губерния Российской империи, ныне — Красноярский край). На большой территории Восточной Сибири был виден двигавшийся с юго-востока на северо-запад яркий болид c пылевым следом, сохранявшимся в течение нескольких часов, что закончилось мощным взрывом над незаселённым районом тайги. Звук взрыва был слышен на расстоянии более 1000 км, взрывную волну зафиксировали сейсмографы по всему миру.

Тунгу́сский метеори́т (Тунгу́сский фено́мен или явле́ние; Тунгу́сское косми́ческое те́ло) — уникальное природное явление, произошедшее 17 (30) июня 1908 года около 7 часов утра по местному времени в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Енисейская губерния Российской империи, ныне — Красноярский край). На большой территории Восточной Сибири был виден двигавшийся с юго-востока на северо-запад яркий болид c пылевым следом, сохранявшимся в течение нескольких часов, что закончилось мощным взрывом над незаселённым районом тайги.