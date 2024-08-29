Как бороться с климатическим кризисом, если CO2 под землю закачать не получится

NatComms: учёные из Лондона исследовали ограничения хранения CO2 под землёй

Британские учёные из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что технологии борьбы с глобальным потеплением путем закачивания углекислого газа (CO2) под землю имеют свои ограничения.

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, CC BY 3.0

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications (NatComms), показывает, что, несмотря на необходимость удаления CO2 из атмосферы со скоростью 1-30 миллиардов тонн в год к 2050 году, реальная возможность хранения углекислого газа под землей к этому времени будет ограничена до 16 гигатонн ежегодно.

Для достижения этого показателя потребуется значительное увеличение емкости хранилищ и ускорение масштабирования технологий в течение ближайших десятилетий. Однако, учитывая текущие темпы инвестиций и разработок, ученые считают более реалистичным ориентиром хранение 5-6 гигатонн CO2 в год к 2050 году. Этот диапазон соответствует историческому опыту масштабирования аналогичных технологий.

По словам авторов исследования, более реалистичная оценка возможностей хранения углекислого газа позволит устанавливать достижимые цели в борьбе с изменением климата. Это важное открытие может скорректировать подходы к сдерживанию глобального потепления и стимулировать развитие альтернативных методов и технологий.

Уточнения

Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO2) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение в форме кислотного оксида, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).