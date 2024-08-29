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Ученые нашли источник марсианских метеоритов: новые данные о вулканической активности Марса

UOA: метеориты с Марса прибыли из вулканических регионов Тарсис и Элизиум
1:58
Наука

Команда канадских ученых из Альбертского университета (UOA) выяснила, откуда на Землю прилетели метеориты марсианского происхождения. В ходе исследования, опубликованного на официальном сайте научного учреждения, ученые определили происхождение около 200 обломков Марса, добравшихся до нашей планеты.

UOA: метеориты с Марса прибыли из вулканических регионов Тарсис и Элизиум
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Согласно выводам специалистов, метеориты с Марса попадают в космос в результате столкновений этой планеты с крупными астероидами. При таких ударах части породы выбрасываются с достаточной скоростью, чтобы преодолеть марсианскую гравитацию и отправиться в космическое путешествие, которое в конечном итоге может привести их на Землю.

Для проведения анализа команда ученых использовала высокоточные симуляции столкновений с планетой, параметры которых соответствовали условиям на Марсе. Результаты моделирования показали, что метеориты были выброшены в космос в результате ударов, которые создали кратеры диаметром от 10 до 30 километров. Ученые определили "пиковые ударные давления" этих событий и продолжительность воздействия этих давлений на породы.

На основании полученных данных исследователи оценили размеры кратеров, которые могли выбросить метеориты, а также глубину залегания пород до столкновений. Хотя определение глубины содержит некоторую неопределенность, ученые сравнили результаты с геологией возможных исходных кратеров, их характеристиками и возрастом метеоритов.

Анализ показал, что 200 марсианских метеоритов, которые достигли Земли, происходят из вулканических регионов Марса под названием Тарсис и Элизиум. Это открытие позволяет лучше понять историю вулканической активности на Марсе, а также источники марсианской магмы и скорость формирования кратеров.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела. Большинство найденных метеоритов имеют массу от нескольких граммов до нескольких десятков тонн (крупнейший из найденных метеоритов — Гоба, масса которого, по подсчётам, составляла около 60 тонн). Полагают, что в сутки на Землю падает 5—6 тонн метеоритов, или 2 тысячи тонн в год.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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