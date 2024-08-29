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Солнечные вспышки угрожают Земле: метеочувствительные люди под ударом

РАН: мощные вспышки на Солнце продолжаются
1:32
Наука

Индекс солнечной активности в настоящее время находится на оранжевом уровне, что соответствует третьему из пяти возможных уровней. Об этом сообщает «Экоправда» со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). 28 августа в ряде регионов России жители заметили ухудшение самочувствия, связанное с магнитными бурями, мощность которых достигла четырех баллов. Люди жаловались на заторможенность сознания и усилившиеся головные боли.

РАН: мощные вспышки на Солнце продолжаются
Фото: YT NASA Goddard

Астрофизики зафиксировали минимум десять мощных вспышек на Солнце, одна из которых достигла класса М. По прогнозам ученых, в ближайшие дни можно ожидать новых вспышек, включая наиболее мощные — класса Х. Вероятность того, что выброшенная Солнцем плазма достигнет Земли, остается высокой, и такие события могут продолжаться до 29 августа.

Медики предупреждают, что магнитная активность свыше трех баллов может негативно сказываться на самочувствии метеочувствительных людей. Возможны головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение и повышенная слабость, вплоть до обмороков. В такие периоды рекомендуется избегать стрессов, интенсивных физических нагрузок и конфликтных ситуаций, а также поддерживать водный баланс организма, употребляя больше чистой воды.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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