Норвегия против Дании: кто был более кровожаден в эпоху викингов

JAA: сообщество викингов в Норвегии было гораздо более жестоким, чем в Дании

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей, в которую входит социолог Дэвид Якобсон из Университета Южной Флориды, бросила вызов долгоживущему предположению о том, что уровень насилия в эпоху викингов в Норвегии и Дании был сопоставимым. Их исследования показывают, что межличностное насилие, не связанное с официальными наказаниями, было значительно более распространено в Норвегии, чем в Дании. Это доказывается гораздо более высоким процентом травматизма среди скелетов и распространенностью оружия в норвежских могилах.

Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, CC BY-SA 2.0

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Anthropological Archaeology, демонстрирует, как социальные структуры в Норвегии и Дании влияли на опыт насилия в этих обществах. В то время как в Норвегии межличностное насилие и частые жестокие столкновения были обычным явлением, в Дании насилие было более организованным и контролируемым, связанное, как правило, с официальными казнями.

Социолог Дэвид Якобсон и его коллеги из Норвегии и Германии применили междисциплинарный подход, объединяя археологию и социологию с изучением скелетов и рунических камней, чтобы выявить различия в насилии и социальном устройстве двух регионов. Они обнаружили, что в Норвегии 33% скелетов имели следы заживших травм, а 37% — признаки смертельных ранений, что свидетельствует о частом применении оружия. В отличие от этого, в Дании лишь 6% скелетов показывали признаки насильственной смерти, большинство из которых были результатом казней.

В Норвегии также было найдено более 3000 мечей из позднего железного века и периода викингов, в то время как в Дании их было всего несколько десятков. Это подчеркивает значимость оружия в идентичности и социальном статусе норвежских викингов.

Исследователи пришли к выводу, что более строгая социальная иерархия и централизованная власть в Дании снижали уровень межличностного насилия, в то время как децентрализованное общество Норвегии способствовало большему количеству конфликтов между сверстниками. Эти результаты подтверждают теорию о том, что сильная центральная власть может снижать общий уровень насилия, централизуя применение силы.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.