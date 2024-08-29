Исследователи обнаружили "невозможный" одноклеточный организм

mBio: уникальная прокариотическая бактерия найдена в Северном море

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие микробиологи из Йенского университета сделали удивительное открытие, обнаружив прокариотическую бактерию, которая способна питаться другими клетками. До сих пор считалось, что такие организмы не могут существовать, так как это противоречит современным научным представлениям о биологии прокариотов. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале mBio.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

До недавнего времени учёные полагали, что прокариоты не могут питаться другими клетками, поскольку для этого им не хватает источника энергии, такого как митохондрии, которые присутствуют у эукариотов. Эндоцитоз, процесс поглощения клетками других клеток, считался исключительной способностью эукариотов.

Однако новое исследование проливает свет на уникальную группу прокариот — планктомицетов, которые могут быть потенциальными предками эукариотов благодаря своей необычной биологии.

Ученые идентифицировали микроорганизм под названием Uabimicrobium helgolandensis, обитающий в водах Северного моря. Этот прокариот оказался способен поглощать другие бактерии, что полностью опровергает ранее существовавшие научные доктрины.

По мнению исследователей, это открытие может радикально изменить понимание эволюции многоклеточной жизни на Земле.

Уточнения

Прокарио́ты (лат. Procaryota, от др.-греч. πρό ‘перед’ и κάρυον ‘ядро’), или доя́дерные — одноклеточные живые организмы, не обладающие (в отличие от эукариот) оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органеллами (такими как митохондрии или эндоплазматический ретикулум, за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий).