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Уникальное суперлуние 2024: Луна будет на минимальном расстоянии от Земли

Московский планетарий: суперлуние можно наблюдать 18 сентября и 17 октября
1:07
Наука

17 октября на небе можно будет наблюдать самое крупное суперлуние 2024 года, когда Луна достигнет своего минимального расстояния от Земли. Об этом сообщается в публикации Московского планетария.

Московский планетарий: суперлуние можно наблюдать 18 сентября и 17 октября
Фото: ВПШ by Илья Мишин, PDM

В этот день, в 03:47 по московскому времени, Луна окажется на расстоянии 357 172 км от Земли, что является минимальным значением за весь 2024 год. Полная фаза Луны наступит чуть позже, в 14:28 мск.

За месяц до этого, 18 сентября, на небе появится второе по величине суперлуние 2024 года, однако тогда расстояние между Луной и Землей будет немного больше, чем в октябре.

Суперлунием называют полнолуние, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, в перигее. В такие моменты Луна кажется на 14% крупнее, чем в апогее, когда она наиболее удалена от нашей планеты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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