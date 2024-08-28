Уникальное суперлуние 2024: Луна будет на минимальном расстоянии от Земли

17 октября на небе можно будет наблюдать самое крупное суперлуние 2024 года, когда Луна достигнет своего минимального расстояния от Земли. Об этом сообщается в публикации Московского планетария.
В этот день, в 03:47 по московскому времени, Луна окажется на расстоянии 357 172 км от Земли, что является минимальным значением за весь 2024 год. Полная фаза Луны наступит чуть позже, в 14:28 мск.
За месяц до этого, 18 сентября, на небе появится второе по величине суперлуние 2024 года, однако тогда расстояние между Луной и Землей будет немного больше, чем в октябре.
Суперлунием называют полнолуние, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, в перигее. В такие моменты Луна кажется на 14% крупнее, чем в апогее, когда она наиболее удалена от нашей планеты.
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