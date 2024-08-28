Уникальное суперлуние 2024: Луна будет на минимальном расстоянии от Земли

Московский планетарий: суперлуние можно наблюдать 18 сентября и 17 октября

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

17 октября на небе можно будет наблюдать самое крупное суперлуние 2024 года, когда Луна достигнет своего минимального расстояния от Земли. Об этом сообщается в публикации Московского планетария.

Фото: ВПШ by Илья Мишин, PDM

В этот день, в 03:47 по московскому времени, Луна окажется на расстоянии 357 172 км от Земли, что является минимальным значением за весь 2024 год. Полная фаза Луны наступит чуть позже, в 14:28 мск.

За месяц до этого, 18 сентября, на небе появится второе по величине суперлуние 2024 года, однако тогда расстояние между Луной и Землей будет немного больше, чем в октябре.

Суперлунием называют полнолуние, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, в перигее. В такие моменты Луна кажется на 14% крупнее, чем в апогее, когда она наиболее удалена от нашей планеты.