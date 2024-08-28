Солнечные вспышки угрожают здоровью: что ожидать в ближайшие дни

Как солнечные вспышки влияют на здоровье

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Жители разных регионов России в среду столкнулись с неожиданными проблемами со здоровьем. Многие жаловались на затуманенное сознание, усиливающиеся головные боли и общее недомогание. Как оказалось, причиной этих симптомов стали магнитные бури, интенсивность которых достигла 4 баллов, как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии при ИКИ РАН.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

Эксперты отметили, что индекс солнечной активности в настоящее время находится на оранжевом уровне, что является третьим по пятибалльной шкале. Это свидетельствует о повышенной активности Солнца. В течение последних суток астрофизики зафиксировали не менее десяти мощных солнечных вспышек, одна из которых достигла класса М — значительного уровня по космическим меркам.

По прогнозам ученых, солнечная активность будет продолжать нарастать. Ожидается появление новых вспышек, включая наиболее мощные — класса Х, которые могут проявляться вплоть до 29 августа. Существует высокая вероятность того, что выброшенная Солнцем плазма достигнет Земли, что может вызвать новые магнитные бури.

Медики предупреждают о возможных негативных последствиях для здоровья, особенно у метеочувствительных людей. При магнитной активности выше 3 баллов возможны такие симптомы, как головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение и сильная слабость, иногда приводящая к обморокам. В связи с этим врачи рекомендуют людям из групп риска избегать стрессов, чрезмерных физических нагрузок и конфликтов, а также следить за водным балансом, увеличив потребление чистой воды.