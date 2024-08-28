Что скрывают далекие галактики? Ученые провели уникальное исследование

Международная группа ученых из Института SETI впервые провела уникальное межгалактическое сканирование в поисках инопланетных радиосигналов в диапазоне 100 МГц. Это исследование охватило 2800 галактик и было опубликовано на портале arXiv, где собираются нерецензированные научные работы.
Для проведения эксперимента команда ученых использовала радиотелескоп широкого поля, расположенный на Мерчисонской радиоастрономической обсерватории в Западной Австралии.
Как пояснили исследователи, обычно поиск внеземного разума сосредоточен на сигналах из нашей галактики. Однако на этот раз ученые решили обратить внимание на гораздо более удаленные галактические системы, в которых гипотетически могут существовать сверхцивилизации, значительно превосходящие человечество по уровню развития.
Они подчеркнули, что для передачи межгалактического сигнала предполагаемым инопланетным цивилизациям понадобилось бы использовать энергию одной или даже нескольких звезд.
Хотя в ходе первого сканирования не удалось обнаружить никаких признаков инопланетной активности, полученные данные помогут направить будущие поиски в более перспективные направления, заключили ученые.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".