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Что скрывают далекие галактики? Ученые провели уникальное исследование

arXiv: первое межгалактическое сканирование SETI не выявило инопланетные сигналы
1:19
Наука

Международная группа ученых из Института SETI впервые провела уникальное межгалактическое сканирование в поисках инопланетных радиосигналов в диапазоне 100 МГц. Это исследование охватило 2800 галактик и было опубликовано на портале arXiv, где собираются нерецензированные научные работы.

arXiv: первое межгалактическое сканирование SETI не выявило инопланетные сигналы
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Для проведения эксперимента команда ученых использовала радиотелескоп широкого поля, расположенный на Мерчисонской радиоастрономической обсерватории в Западной Австралии.

Как пояснили исследователи, обычно поиск внеземного разума сосредоточен на сигналах из нашей галактики. Однако на этот раз ученые решили обратить внимание на гораздо более удаленные галактические системы, в которых гипотетически могут существовать сверхцивилизации, значительно превосходящие человечество по уровню развития.

Они подчеркнули, что для передачи межгалактического сигнала предполагаемым инопланетным цивилизациям понадобилось бы использовать энергию одной или даже нескольких звезд.

Хотя в ходе первого сканирования не удалось обнаружить никаких признаков инопланетной активности, полученные данные помогут направить будущие поиски в более перспективные направления, заключили ученые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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