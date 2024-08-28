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Синоптик рассказал о погоде в Москве в первых числах сентября: "Молодое бабье лето"

Синоптик Ильин рассказал, какая погода ожидает москвичей в первых числах сентября
0:58
Наука » Экология

Синоптик Александр Ильин рассказал, ожидать ли жителям Москвы и Московской области бабьего лета в сентябре.

Синоптик Ильин рассказал, какая погода ожидает москвичей в первых числах сентября
Фото: Openverse by Tobyotter, CC BY 2.0

Метеоролог рассказал, что в Москве и регионе установится тёплая и сухая погода благодаря стационарному и блокирующему циклону. Жители столицы могут почувствовать небольшой ветер с южной тягой.

Ранее синоптик спрогнозировал погоду в последнюю неделю лета в Москве и Подмосковье. 

В первых числах сентября погода тоже будет радовать москвичей жарой и отсутствием осадков.

"Всю первую декаду сентября погоду в Московской области будет определять антициклон, и в дневные часы при незначительной облачности воздух будет прогреваться до плюс 23-28 градусов", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Ильин назвал предстоящие погодные условия молодым бабьим летом.

Уточнения

Ба́бье ле́то (уст. Марфино лето, сев.-амер. индейское лето) — длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Связан с устойчивым антициклоном. Бабье лето наступает после значительного похолодания, и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только 1 раз в год. Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, бабье лето — это начало осени (обыкновенно с 1 до 10 сентября), когда по воздуху носятся белые нити. По словарю В. Даля, начало бабьего лета было связано с народными праздниками и начиналось в день Симеона-летопроводца 1 (14) сентября, и заканчивалось на Осенины 8 (21) сентября; или в день Воздвиженья 14 (27) сентября.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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