Синоптик рассказал о погоде в Москве в первых числах сентября: "Молодое бабье лето"

Синоптик Ильин рассказал, какая погода ожидает москвичей в первых числах сентября

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Синоптик Александр Ильин рассказал, ожидать ли жителям Москвы и Московской области бабьего лета в сентябре.

Фото: Openverse by Tobyotter, CC BY 2.0

Метеоролог рассказал, что в Москве и регионе установится тёплая и сухая погода благодаря стационарному и блокирующему циклону. Жители столицы могут почувствовать небольшой ветер с южной тягой.

Ранее синоптик спрогнозировал погоду в последнюю неделю лета в Москве и Подмосковье.

В первых числах сентября погода тоже будет радовать москвичей жарой и отсутствием осадков.

"Всю первую декаду сентября погоду в Московской области будет определять антициклон, и в дневные часы при незначительной облачности воздух будет прогреваться до плюс 23-28 градусов", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Ильин назвал предстоящие погодные условия молодым бабьим летом.

Уточнения

Ба́бье ле́то (уст. Марфино лето, сев.-амер. индейское лето) — длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Связан с устойчивым антициклоном. Бабье лето наступает после значительного похолодания, и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только 1 раз в год. Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, бабье лето — это начало осени (обыкновенно с 1 до 10 сентября), когда по воздуху носятся белые нити. По словарю В. Даля, начало бабьего лета было связано с народными праздниками и начиналось в день Симеона-летопроводца 1 (14) сентября, и заканчивалось на Осенины 8 (21) сентября; или в день Воздвиженья 14 (27) сентября.