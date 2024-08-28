Новый эксперимент с функциональной МРТ раскрыл уникальную способность мозга музыкантов адаптироваться к музыкальным границам

Учёные из Финляндии выявили разницу в обработке музыки у музыкантов и не музыкантов

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Финские учёные обнаружили, что мозг человека по-разному реагирует на музыкальные границы в зависимости от опыта в музыке. Это открытие было сделано на основе исследования с использованием функциональной МРТ.

Фото: flickr.com by Vincent Lock, CC BY 2.0

В эксперименте приняли участие как музыканты, так и люди без музыкального опыта. Им предложили прослушать несколько музыкальных композиций, чтобы изучить, как их мозг обрабатывает переходы между музыкальными фразами.

Анализ данных показал, что у музыкантов активность мозга значительно изменяется в момент приближения к музыкальной границе. Их задние слуховые области начинают готовиться к предстоящим изменениям, а затем активность переходит в среднюю и переднюю слуховые зоны, когда начинается новая музыкальная фраза. Этот процесс указывает на то, что мозг музыкантов адаптируется к новым звукам гораздо быстрее и эффективнее.

Открытие финских нейробиологов расширяет наши представления о том, как мозг обрабатывает музыкальные стимулы. В перспективе, это может открыть новые пути для разработки методов лечения, использующих музыку как терапевтический инструмент.

Уточнения

Музыка́нт — специалист в области музыки или тот, кто занимается игрой на музыкальном инструменте; занимающийся музыкой профессионально или как знаток и любитель.

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.