В России хотят печатать щитовидную железу, почки и прочие органы на биопринтере

К 2030 году Росатом рассчитывает наладить печать сложных человеческих органов

К 2030 году Росатом рассчитывает наладить печать сложных человеческих органов, сообщил ТАСС руководитель группы реализации научных проектов АО "Наука и инновации" (научный дивизион Росатома) Владислав Парфёнов.

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"В настоящее время мы отрабатываем технологию выращивания сосудов. До конца года планируется вырастить сосуд длиной до 10 см. Затем начнём испытания на животных", — раскрыл он подробности в кулуарах проходящего в Новосибирске XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024".

"Дальше будем отрабатывать технологии для выращивания сложных разветвлённых систем. Я думаю, что до 2030 года мы, при благоприятных сценариях, сможем это реализовать и перейти к сложным тканям типа щитовидной железы, почки, печени", — добавил собеседник агентства.

В качестве расходного материала для печати на магнитоакустическом биопринтере используются собственные клетки больного, что позволяет добиться абсолютной совместимости выращенного органа с иммунной системой того, кому он будет пересажен.

На Форуме будущих технологий в феврале учёные показывали свою разработку президенту России Владимиру Путину.

Уточнения

3D-биопринтинг — технология создания объёмных моделей на клеточной основе с использованием 3D-печати, при которой сохраняются функции и жизнеспособность клеток.