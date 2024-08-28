Сенсация в Астрахани: неизвестная рыба удивила учёных

Волга пополнилась новым видом рыбы — азово-черноморской тюлькой

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

В Астраханском биосферном заповеднике учёные обнаружили новый вид рыбы — азово-черноморскую тюльку, которую в народе называют сарделькой. О находке сообщили на официальной странице заповедника в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

Новый вид рыб был выловлен в мае 2024 года в поймах Обжоровского участка заповедника. В ходе исследования выяснилось, что пойманные экземпляры не относятся к каспийской тюльке, известной как килька (Clupeonella caspia Svetovidov), которая периодически попадает в дельту Волги из Каспийского моря.

В августе 2024 года были проведены молекулярно-генетические исследования, которые подтвердили, что это азово-черноморская тюлька вида Clupeonella cultriventris, известная под названием "сарделька".

"Это черноморско-азовский вид, который проник по Волго-Донскому каналу в систему Волги и дошел до Верхней Волги. Однако данных о его распространении вниз по течению Волги в дельту до сих пор не было", — уточнили в заповеднике.

Примечательно, что сарделька — это уже второй новый вид рыб, обнаруженный в заповеднике в этом году. Ранее была зафиксирована находка амурского чебачка. Эти открытия могут свидетельствовать о происходящих изменениях в экосистеме региона.

В последние месяцы ученые сделали ещё несколько значимых открытий. Так, в балтийском янтаре был найден новый род и вид древней осы — Amberpoemenia kirejtshuki, названной в честь выдающегося российского палеоэнтомолога Александра Георгиевича Кирейчука. А также учёные Казанского федерального университета открыли новый вид осьминога, который получил имя древнескандинавского бога моря Эгира (Muusoctopus aegir).

Уточнения

Во́лга (тат. Идел, чув. Атӑл, каз. Еділ, ног. Эдил, калм. Иҗил-һол, мар. Юл, эрз. Рав) — река в европейской части России (небольшая часть дельты Волги, вне основного русла реки, находится на территории Казахстана). Одна из крупнейших рек на Земле и самая большая по водности, площади бассейна и длине в Европе, а также крупнейшая в мире река, впадающая в бессточный (внутренний) водоём.

Астраха́нский ордена Трудового Красного Знамени государственный природный биосферный запове́дник — заповедник в дельте реки Волги в Астраханской области России. Включён во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения.