Московские птицы спели учёным о том, как им живётся в городских условиях

В Российском университете дружбы народов разработан акустический метод мониторинга популяции городских птиц на основе анализа их пения. Подробности раскрыли Известия во вторник.
Технология позволяет определять биоразнообразие пернатых, а также, с учётом суточной активности, их самочувствие.
"Мы предложили два индекса, чтобы оценивать суточные изменения активности птиц. Это очень важный параметр. Хорошо известно, что у них два пика активности — один перед восходом солнца, а другой перед заходом. В городе это часто меняется из-за искусственного освещения и шума. В результате может меняться срок гнездования, время охоты у насекомоядных и т. д. Всё это им сильно мешает", — объясняет стажёр-исследователь научного центра "Смарт-технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений" РУДН Александр Левик.
"Первый индекс характеризует общую интенсивность звуков в пределах от 2 до 8 килогерц — это диапазон, в котором в основном поют птицы. Для второго рассчитается интенсивность пения — от 2 до 8 кГц. Затем звуки от 0 до 2 кГц — это антропогенные шумы. Из звуков живой природы вычитаем антропогенные и делим на их сумму. В результате получается число, которое может принимать значение от -1 до +1", — продолжает он.
В рамках практической части исследования биолог повесил диктофон в парке на территории кампуса РУДН, на который сделал 414 записей общей длительностью в 34,5 часа. После обработки из них отфильтровали 23 птичьих голоса и идентифицировали их.
"Мы зафиксировали типичные для городской среды виды. Это чёрный дрозд и рябинник. Много поет большая синица, активен зяблик. А из более редких видов — зеленушка и два вида славки, которые гнездятся в большом зелёном массиве. Этот набор видов типичен для городских парков", — уточняет Левик.
Подсчёты по предложенной учёными методике дали результат, близкий к 0. Это значит, что рядом с РУДН птицам живётся вполне вольготно. А если бы показатель сильно отличался от 0, потребовались бы меры реагирования, например другой режим уличного освещения.
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