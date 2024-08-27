Разработан принципиально новый метод диагностики рака молочной железы

В ГЕОХИ предложили масс-спектрометрию для диагностики рака

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) и Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба (филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ) предложили принципиально новый способ диагностики рака молочной железы. Подробности раскрыли Известия в понедельник.

Фото: Picryl by Defense Visual Information Distribution Service, PDM

Способ заключается в химическом анализе микроскопического образца тканей пациентки высокочувствительным методом масс-спектрометрии.

"В процессе работы нами была предложена новаторская технология подготовки проб небольшой массы для спектрометрии. Это способ определения химических элементов путем измерения их масс-спектра (отношения массы иона к его заряду). Такие методы отличаются высокой чувствительностью, быстротой и точностью, что делает их актуальными при анализе широкого круга веществ самой различной природы", — объясняет научный сотрудник лаборатории методов исследования и анализа веществ и материалов ГЕОХИ РАН Денис Догадкин. "Мы исходим из того, что в организме существуют механизмы, которые поддерживают постоянство уровня элементов в тканях и органах. При этом в патологическом состоянии это равновесие нарушается. Если мы понимаем, какой состав элементов соответствует возникновению злокачественных образований, то можем их достаточно точно диагностировать", — добавляет ведущий научный сотрудник МРНЦ Владимир Зайчик.

Для проверки теории учёные взяли на анализ десятки образцов тканей молочной железы и исследовали их химический состав посредством специально для этих целей написанной программы. В результате был чётко определён набор маркеров, указывающих на злокачественные изменения.

Преимущество разработки — в том, что для диагностики достаточно всего нескольких миллиграммов попавшей под подозрения ткани, которую можно взять при помощи пункционной биопсии с минимальной травматичностью.

В перспективе и без этого можно будет обойтись, допустил заведующий кафедрой медицинской элементологии Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Анатолий Скальный.

"Выявленная закономерность, а именно накопление микроэлементов-токсикантов на фоне дефицита жизненно важных макро- и микроэлементов, отмечена в различных опухолевых тканях, в том числе и при раке молочной железы. Кроме того, подобный дисбаланс элементов выявляется и в таких диагностических биосубстратах, как волосы, кровь и моча", — прокомментировал он.

Уточнения

Рак моло́чной железы́ — злокачественная опухоль железистой ткани (Аденокарцинома) молочной железы. Рак молочной железы — самое распространённое в мире раковое заболевание среди женщин, это 16 % всех случаев заболевания раком среди них, общая заболеваемость раком молочной железы в Северной Америке — 99,4 на 100 000 женщин. Рак молочной железы иногда встречается и у мужчин — 1 случай на 10 000 представителей.