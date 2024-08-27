Конец лета в Москве и Подмосковье ознаменован очередной погодной аномалией

Синоптик Ильин обещал Москве нетипичную для конца лета жару

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Нетипичная для конца лета жара пришла в Московский регион в последнюю неделю августа. Подробности интернет-изданию "Подмосковье сегодня" раскрыл синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Фото: Твоё Орехово-Зуево is licensed under public domain

По его словам, во вторник воздух прогреется до 30 °C, осадков не ожидается.

В среду может местами пройти небольшой кратковременный дождь, температура также до 30 °C.

Четверг обойдётся преимущественно без осадков, температура может подняться до 28-29 °C.

"В пятницу также переменная облачность без осадков. Ночью +10…+15 градусов, днём — от +23 до +28 градусов. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, по силе 2-7 метров в секунду", — заключил собеседник издания.

Уточнения

Климат Московской области — умеренно континентальный с умеренно-морозной зимой и тёплым летом. Из-за отдалённости территории от крупных водоёмов, отсутствию гор и существенных различий рельефа климату Московской области присуща континентальность с чётко выраженными сезонами года.